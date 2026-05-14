Veliki šef je takmičarima Elite pustio muziku kako bi im stavio do znanja da je isteklo dozvoljeno vreme za spavanje.

Iako takmičari imaju određeno vreme za spavanje, izgleda da im nikad nije dosta, pa je većina ignorisala muziku i nastavila izležavanje u krevetima.

Očekuje se reakcija produkcije i kažnjavanje takmičara koji nisu ispoštovali jedno od glavnih pravila boravka u Eliti.

Pravila u Eliti

1. U Eliti ste ograđeni zidinama i svako napuštanje ograđenog dela se kažnjava.

2. Učesnicima je zabranjen razgovor sa ljudima iz obezbeđenja.

3. Učesnici moraju da nose svoje bubice stalno, sem kad legnu uveče da spavaju – od trenutka skidanja bubica zabranjen je razgovor među učesnicima. Gašenje bubica kao i njihovo skidanje strogo se kažnjava. Bubice se moraju nositi pravilno, ne smeju se vaditi iz torbice, gasiti, niti se na bilo koji način sme ometati rad mikrofona.

4. U Eliti je dozvoljeno komunicirati jedino govorom. Šaputanje, govor znakovima, dopisivanje je zabranjeno. I kažnjava se.

5. Spavanje u toku dana je strogo zabranjeno. Odabranima je spavanje dozvoljeno do 12h.

6. Svaki učesnik je dužan da u svakom trenutku odgovori na zahteve produkcije, što podrazumeva saradnju sa reporterima, rediteljima, snimateljima, organizatorima. Odbijanje saradnje kao i vređanje članova produkcije, pominjanje produkcije i RTV PINK u negativnom kontekstu produkcija će smatrati prekršajem i sama će određivati vrstu kazne.

7. Svaki učesnik dužan je da nekoliko puta u toku dana, kada organizatori zatraže, promeni baterije u bubicama, kao i da istrošene baterije vrati. Strogo je zabranjeno potrošene baterije bacati bilo gde.

8. Učesnici uvek treba da imaju na umu da zaposleni u produkciji u svakom trenutku čuju njihove potrebe. Potrebno je samo da budu strpljivi a produkcija će se potruditi da u najkraćem mogućem vremenu reši problem. Od problema i potreba zavisi koliko će vremena biti potrebno da se odgovori na iste.

9. Zabranjeno je pominjati produkciju i ljude koji rade u produkciji. Njihova imena i svoje lično mišljenje o produkciji, zaposlenima i načinu ophođenja produkcije prema učesnicima, učesnici treba da zadrže za sebe.

10. Pušenje je dozvoljeno samo napolju i u pušionici.

11. Skakanje u bazen i u jezero je strogo zabranjeno.

12. Zabranjeno je premeštanje nameštaja i inventara iz jedne kuće u drugu, uništavanje nameštaja, pisanje po nameštaju, zidovima i fasadama.

13. Strogo je zabranjeno pomeranje kreveta jer su fiksirani i namešteni onako kako Veliki šef misli da treba da stoje.

14. Svako uništavanje enterijera i inventara je strogo zabranjeno, a Veliki šef ima pravo da honorarima kazni svakog učesnika koji nešto uništi.

15. Obavezno je skidanje bubica pre ulaska u bazen, ali ih morate vratiti istog momenta kada izađete iz vode. Sunčanje bez bubica je strogo zabranjeno.

16. Ulazak u apartman je strogo zabranjen svim učesnicima osim Miljani Kulić i svako ko uđe osim nje biće kažnjen.

17. Vođa jednom nedeljno bira svoje potrčke, i oni mogu biti i među Elitom i među Odabranima. Učesnici glasanjem odlučuju ko će od dva potrčka biti nominovan, drugog nominovanog biraju gledaoci a trećeg nominovanog biraju Odabrani u svojoj kući na zasebnom sastanku. Nominovani takmičar kojeg biraju Odabrani mora biti iz Elite.

18. Nominovani učesnici smeju komunicirati jedino sa vođom i ne smeju napuštati izolaciju osim za odlazak u toalet.

19. Svi učesnici su obavezni da prisustvuju sastancima koje organizuje Veliki šef, čitanju pisama kao i emisijama.

20. Plivanje u jezeru je strogo zabranjeno osim kada Veliki šef dozvoli.

21. Svako nasrtanje na članove obezbeđenja biće automatski kažnjeno tromesečnim honorarom.

22. Veš je dozvoljeno kačiti i sušiti samo u prostoriji koja je predviđena za to ili u toaletu.

23. Neodlazak u zatvor na zahtev produkcije, bilo kog člana produkcije ili obezbeđenja se kažnjava honorarom.

24. U kuću Odabranih smeju ulaziti samo Odabrani i vođa.

25. Odabrani moraju prisustvovati čitanju pisama u beloj kući ali kada stigne pismo samo u kuću Odabranih ostali učesnici im se ne smeju pridružiti.

26. U kući Odabranih uvek je upaljen šporet.

27. Odabrani učesnici imaju pravo prvenstva ulaska u prodavnicu.

28. Odabranima svake nedelje sledi određeni broj žetona za pranje i sušenje veša, dok će elita žetone morati da zasluži.

29. Odabrani će dobijati kafu i sredstva za čišćenje kuće i neće morati da ih kupuju za razliku od Elite.

30. Odabrani neće plaćati usluge u salonu lepote i imaće pravo prvenstva u odnosu na Elitu.

31. Odabrani će za svaku žurku dobijati po 500 din.

