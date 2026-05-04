Rijaliti učesnica Sunčica Bajić sinoć je ispala iz ''Elite 9'', a za vođu je postavila Staniju Dobrojević koja je ozbiljno shvatila svoj zadatak i uzela unapred da se spremi za podelu budžeta.

Počela je da se raspituje kod Bore Santane:

- Koliko bude srednjih? - upitala je Stanija.

- Računaj sedam i četiri velikih, a sve ostalo mali - rekao je Bora.

- Mogu kako hoću - rekla je Stanija.

- Ne može, mislim ti probaj - rekao je Bora.

- Videćemo - rekla je Stanija.

Podsetimo, sinoć je u "Eliti 9" održano još jedno izbacivanje.

Voditelj Darko Tanasijević saopštio je konačne rezultate nominacija, a napeta borba vodila se između Stanije Dobrojević, Luke Vujovića i Sunčice Bajić.

Takmičari su prvo odigrali igricu u diskoteci u kojoj niko nije odneo pobedu, nakon čega je usledilo surovo suočavanje sa realnošću i glasovima publike.

Voditelj Elite je otkrio da je Stanija Dobrojević apsolutno dominirala sa neverovatnih 85 odsto glasova, Luka je osvojio 14 odsto, dok je Sunčica Bajić imala svega 1 odsto glasova, zbog čega je zauvek napustila rijaliti.

