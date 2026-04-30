Želela je da dodirne intimne delove statue.

Prema saopštenju za štampu grada Firence, 28-godišnja turistkinja se popela na fontanu Neptuna iz 16. veka i napravila štetu od oko 5.000 evra. Fontana se nalazi na Pjaca dela Sinjorija, ispred Palace Vekio, a naručio ju je firentinski vojvoda Kozimo I iz ozloglašene dinastije Mediči iz Toskane kako bi obeležio venčanje svog sina.

Centralni deo fontane je masivna statua golog rimskog boga mora Neptuna, napravljena od belog mermera, visoka 4,3 metra, u kočiji u obliku školjke koju vuku konji.



Žena je želela da dodirne intimne delove statue kao deo svojevrsnog „predbračnog izazova“. Prešla je zaštitnu metalnu ogradu i stala na rezbarene konje kako ne bi dodirnula vodu. To je oštetilo noge konja i friz za koji se zakačio. Iako je policija uklonila ženu, nije uspela da spreči štetu.

Prijavljena je firentinskim vlastima zbog oštećenja umetničkog i arhitektonskog spomenika, piše CNN.

Statua je oštećena i 2023. godine, kada se 23-godišnji Nemac popeo na nju kako bi se slikao na njoj.