Aktuelna učesnica rijalitija Milena Kačavenda trenutno boravi u Eliti 9, gde svojim izjavama i postupcima često privlači pažnju javnosti.

Ipak, o njenom privatnom životu ne zna se mnogo, dok je javnost posebno interesovala njena bračna prošlost.

Milena je bila u braku punih 27 godina, a njen bivši suprug Srđan Kačavenda dovođen je u vezu sa voždovačkim klanom.

Takođe je jedan od preživelih aktera iz čuvenog dokumentarca "Vidimo se u čitulji".

Apelacioni sud u Beogradu pravosnažno ga je u trećem stepenu osudio na godinu dana zatvora, dok je Vladan Kontić dobio kaznu od osam meseci, jer su 2005. godine oteli A. A. i pokušali da mu iznude novac, pošto se udvarao Kačavendinoj supruzi.

Mediji su svojevremeno preneli i da je oteti A. A. njen venčani kum, dok je Srđan navodno pokušao da iznudi 400.000 evra.

Milena o svom braku sa Srđanom

Učesnica rijalitija je i sama govorila o svom braku i istakla kako je došlo do njegovog kraja.

- Supruga sam upoznala devedesetih godina, bila je to ljubav na prvi pogled. On je jedan od žestokih momaka usko povezivan sa Voždovačkim klanom, s tim što ja na tu temu imam da kažem samo da to neko prezime iz mladosti pratiće ga i danas kao što prati i mene, nakon kraha 27-godišnjeg braka. Imali smo sjajan brak i divan odnos pun ljubavi, oformili porodicu i došlo je do kraha braka, razišli smo se kao prijatelji, izrodili dvoje dece i u principu do kraja je došlo, kako mislim, zbog toga što sam se prezasitila tog života, a ti ljudi se ne odriču lako svog načina života, da ne kažem da sam ga prevazišla - ispričala je pred kamerama nedavno.