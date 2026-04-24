Rijaliti učesnici Maja Marinković i Asmin Durdžić glavna su tema u Eliti 9, nakon krvavog sukoba ispod pokrivača.

Njihov neviđeni fizički obračun u rijalitiju "Zadruga 9 Elita" šokirao je javnost, ali ne samo domaću već i inostranu!

Do stravičnog incidenta je došlo kada je u naletu besa Asmin Durdžić uhvatio Maju Marinković za glavu, a starleta mu je tom prilikom izbila zube i počela da doziva pomoć. Retko se dešava da strani mediji prate naše rijaliti formate, ali je ovaj skandalozni događaj napravio potpuni presedan.



Turski mediji su zgroženi nasiljem, te navode da su u srpskom programu kamere zabeležile trenutak kako "muškarac napada ženu dok je spavala u njegovom krevetu". Sa druge strane, španski mediji su bili izuzetno oštri i kritički nastrojeni u osudi ovog događaja.

"Potpuni haos u srpskom rijalitiju 'Elita'. Jedan učesnik je gušio učesnicu, reagovalo je obezbeđenje," stoji u objavama na njihovim zvaničnim stranicama na društvenim mrežama.

S obzirom na to da su Maja i Asmin neposredno pre tuče bili zajedno ispod pokrivača, pravi uzrok sukoba ostaje do kraja nejasan, a javnost može da sudi samo na osnovu njihovih kasnijih izjava. Asmin se nakon haosa pravdao i izvinjavao porodici, tvrdeći da mu je starleta prva "opalila šamarčinu".

Ovaj nezapamćeni skandal i Asminov gubitak zuba jedva je dočekala Stanija, koja je u jeku drame javno likovala.

"Lako mu je bilo da pored mene bude gospodin, sad ga gledam kao kera," poručila je brutalno Stanija Dobrojević povodom ovog incidenta.

