Glavna tema u rijaliti programu Elita 9 od jutros je tuča Maje Marinković i Asmina Durdžića.

Starleta i Asminova bivša verenica Stanija Dobrojević, zajedno sa Milenom Kačavendom, uz prvu jutarnju kafu i u društvu Dače Virijevića, žestoko je prokomentarisala Durdžića, ne krijući likovanje nad njegovim trenutnim stanjem.

Komentarišući dramatičnu noć, istakla je da ga je ona tretirala na potpuno drugačiji način, ali da to očigledno nije znao da ceni.

-To nije lik sa kojim sam bila. Poštovala sam ga, a nisam znala da tako treba sa njim - govorila je starleta, pa dodala:

-Hteo je Maju Marinković, eto mu Maja, sam je birao, sad neka snosi posledice - bila je jasna.

Na njene reči nadovezala se i Kačavenda, koja je bez dlake na jeziku prokomentarisala Durdžićevu bezizlaznu situaciju na imanju.

-Njemu je najbolje da nije ulazio - izjavila je Milena, a zatim poentirala:

-Sad hoće kući, e neće kući, sad će da sedi i trpi - dodala je ona.

Razgovor se ubrzo prebacio na njegove motive i poniženja koja trpi. Stanija se požalila kako joj ranije nije opraštao sitnice poput nekih klipova na kojima čak "nema ni jedan poljubac", dok sa Marinkovićevom prelazi preko svega.

Dača je potom ispričao svoju teoriju, tvrdeći da je sve uradio iz kompleksa kako bi osvojio Maju i da ga "ne zanima šta je sve radila".

Milena je zatim donela brutalnu presudu uporedivši ga sa cimerom Nenadom Macanovićem Bebicom.

-To ti je dokaz da je imao emocije prema tebi, on je Bebica dva, on bi Maji prešao preko svega - istakla je Kačavenda.

-Lako je njemu bilo pored mene da bude gospodin, a sad ga gledamo kao kera - poručila je Dobrojevićeva oštro.

-Ne možeš da budeš dama pored seljačine, tako i za njega - složila se Milena sa njom.