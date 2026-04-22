Ministri spoljnih poslova EU odbacili su predlog o suspenziji Sporazuma o pridruživanju sa Izraelom, iako u Uniji i dalje postoje neslaganja zbog rata u Gazi i nasilja izraelskih doseljenika na Zapadnoj obali.

Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas rekla je da opcije delimične suspenzije sporazuma i dalje ostaju otvorene, ali da za njihovu realizaciju nije postignuta potrebna politička saglasnost među državama članicama.

Nakon sastanka u utorak, Kalas je navela da se "razgovori nastavljaju", objavio je "Gardijan".

Pojedine članice, uključujući Irsku, Španiju i Sloveniju, zalažu se za oštriji pristup i ponovno razmatranje odnosa sa Izraelom, pozivajući se na humanitarnu situaciju u Gazi i nasilje na Zapadnoj obali.

Španski ministar spoljnih poslova Hose Manuel Albares poručio je da EU neće moći da održava iste odnose sa Izraelom ukoliko se ratna dejstva nastave.

Belgija je takođe podržala ideju sankcija, dok su kritike stigle i iz Evropskog parlamenta, gde se upozorava da EU rizikuje gubitak kredibiliteta u oblasti ljudskih prava.

Nasuprot tome, Nemačka je odbacila ideju suspenzije kao neprimerenu, zalažući se za nastavak "konstruktivnog dijaloga" sa Izraelom.

Sporazum o pridruživanju može da bude suspendovan samo jednoglasno, dok bi delimična suspenzija zahtevala kvalifikovanu većinu, ali do sada nije obezbeđena dovoljna podrška među članicama.

Dodatno, pojedine zemlje i organizacije pozvale su na uvođenje carina na proizvode iz izraelskih naselja na Zapadnoj obali, kao i na jači pritisak u vezi sa isplatama palestinskih prihoda od strane Izraela.

Izraelska vlada je odbacila kritike iz EU, optužujući pojedine evropske lidere za dvostruke standarde i političku pristrasnost.

Sporazum o pridruživanju između EUi Izraela, potpisan 2000. godine je pravna osnova za trgovinske odnose EU-a s Izraelom, odnosno pravni i institucionalni okvir za politički dijalog i privrednu saradnju između EU-a i Izraela.