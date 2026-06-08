Kuvanje testenine na prvi pogled deluje kao jedan od najjednostavnijih poslova u kuhinji. Potrebni su voda, so, testenina i nekoliko minuta vremena. Ipak, upravo kod ovako osnovnih jela najčešće se prave greške koje mogu da pokvare i ukus i teksturu.

Na četiri česta propusta upozorio je poznati španski kuvar i sudija u emisiji MasterChef Đordi Kruz, čiji restoran nosi Mišlenovu zvezdicu. Kako ističe, reč je o greškama koje Italijani posebno ne opraštaju, jer testenina ne treba samo da bude skuvana, već i pravilno povezana sa sosom.

1. Premalo vode

Jedna od najčešćih grešaka je kuvanje testenine u nedovoljnoj količini vode. Mnogi koriste manju šerpu kako bi voda brže proključala, ali to može da pokvari rezultat.

Preporuka je da se koristi oko jedan litar vode na 100 grama testenine. Dovoljna količina omogućava ravnomerno kuvanje i sprečava lepljenje.

Kada je vode premalo, skrob se previše koncentriše, testenina se lakše slepi i dobija lošiju teksturu.

2. Nedovoljno soli

Druga česta greška je kuvanje u neslanoj ili slabo posoljenoj vodi. So je ključna jer daje osnovni ukus testenini još tokom kuvanja.

Kruz naglašava da se voda od kuvanja može iskoristiti kasnije u pripremi sosa, jer sadrži skrob koji pomaže da se sos bolje poveže sa testeninom i dobije kremastija struktura.

3. Dodavanje ulja u vodu

Jedna od najrasprostranjenijih navika je dodavanje ulja u vodu kako bi se sprečilo lepljenje testenine. Međutim, prema Kruzovim rečima, to je ozbiljna greška.

Ulje stvara sloj na površini testenine, zbog čega sos kasnije ne može da se zadrži. Umesto da se poveže sa testeninom, on jednostavno sklizne.

Kvalitetna testenina ima strukturu koja omogućava upijanje sosa, ali ulje taj proces ometa.

4. Dodavanje začina u vodu

Poslednja greška je ubacivanje začina u vodu za kuvanje, poput belog luka, lovorovog lista ili origana.

Prema Kruzovom objašnjenju, ukus treba da dolazi iz sosa, a ne iz vode. Na taj način testenina zadržava svoj neutralni ukus, dok sos preuzima ulogu u formiranju arome jela.

Kako pravilno kuvati testeninu

Za najbolji rezultat, dovoljno je pratiti nekoliko jednostavnih pravila: koristiti dovoljno vode, dobro je posoliti, ne dodavati ulje i ne ubacivati začine.

Testeninu je najbolje kuvati u većoj posudi, a deo vode sačuvati za završno sjedinjavanje sa sosom.

Ta skrobna voda pomaže da sos postane kremastiji i da se bolje veže za testeninu, pa je ne treba bacati odmah nakon kuvanja.