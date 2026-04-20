Gledaoci i učesnici rijalitija ostali su bez teksta kada je voditeljka Dušica Jakovljević sinoć saopštila važnu odluku produkcije.

Nakon napetog baraža glasači su doneli odluku, a čak petoro bivših učesnika dobilo je drugu šansu i u baražu se vratilo u Elitu 9.

Prvo ime koje je Dušica Jakovljević pročitala za povratak u Elitu bio je Miladin Srdanov. On je ostao potpuno šokiran ovom odlukom, istakavši da povratak zaista nije očekivao, ali se zahvalio svima na podršci.

Sledeća osoba koja je dobila poverenje publike u baražu je Ilija Pečenica. On je svojim komentarom nasmejao sve prisutne:

- Termine zakazane za maj i jun, tamo u mom salonu sve otkažite! – našalio se Ilija, zahvalio se glasačima.

Milosava iznenađena

Pravi šou nastao je kada je pročitano ime trećeg povratnika, Milosave Pravilović. Ona se zahvalila narodu na glasovima, ali je skromno i pomalo iznenađeno prokomentarisala da je "mogao i neko mlađi" da uđe umesto nje.

S druge strane, Sandra Todić pucala je od samopouzdanja kada je voditeljka izgovorila njeno ime. Za razliku od ostalih, Sandra je priznala da je ovakav ishod i očekivala.

- Verujem u sebe, sada ću biti još bolja - samouvereno je poručila, a ranije je nakon izlaska iz rijalitija otkrila je ko će biti pobednik.

Poslednja, peta karta za povratak u rijaliti pripala je Sunčici Bajić. Ona nije krila veliko iznenađenje i neizmernu zahvalnost glasačima, ističući koliko je srećna što joj je pružena ova druga prilika.

