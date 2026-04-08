Milosava Pravilović je pre samo nekoliko nedelja napustila rijaliti program Elita 9 i vratila se u svoju kuću u Čantaviru, nedaleko od Subotice.

Po izlasku iz rijalitija, posvetila se obavezama oko svoje kuće i renoviranju, u koje ulaže novac zarađen tokom boravka u programu.

Njenu oazu mira krase brojni antikviteti, jer njihovo prikupljanje predstavlja njeno zadovoljstvo i hobi.

-Radovi su u toku, po ceo dan sam sa majstorima i nakon rijalitija sve sređujem. Punom parom radim jer sam dosta zaostala sa poslom. Sve što volim, sama radim oko kuće. Zet ne dolazi da pomogne jer nemaju mnogo vremena, a i oni su kupili kuću pa ne znaju ni gde se šta nalazi - rekla je Milosava, a zatim se osvrnula i na vrednost svojih stvari, kojima se bavi decenijama:

-Ovo je samo trideset posto antikviteta, sve ostalo je u kutijama, a renoviram jedan poseban objekat za to. Ovde imam prostora i dosta mesta za sve antikvitete. Već trideset godina se bavim time i skupljam ih, iako ne volim mnogo da pričam o tome. Često idem i na sajmove. Više kupujem, a ponekad nešto prodam. Ne bih pričala o vrednostima, ali sigurno je u pitanju oko 100.000 evra. Obožavam životinje, a to je ono što mi je najdraže. Imam razne ćupove, svećnjake od mesinga i bronze, posebne lampe, najviše volim stvari iz Turske, lepe slike i satove. Imam oko tridesetak satova, a brojne slike nisam uspela da istaknem jer nemam gde. Imam i ručni rad, poput violine od kože. Neke stvari vrede 700 evra, a neke 20 evra, cene su stvarno različite - istakla je bivša učesnica rijalitija.

Takođe je dodala da njene ćerke ranije nisu bile zainteresovane za antikvitete i govorile su joj: "Šta će ti to?", ali da sada i one pokazuju interesovanje.

O odnosu sa ćerkom i zetom

Pravilovićeva sa osmehom ističe da je sada u odličnim odnosima sa ćerkom Aleksandrom Nikolić i njenim izabranikom Milovanom Minićem, iako su prethodnu sezonu Elite obeležile njihove svađe.

-Ne možemo biti neprijatelji i treba da gledamo da je ovo rijaliti. Ono što se desilo, treba da ostane u prošlosti. Treba da se poštujemo i kao porodice, i evo vidimo svi da je vreme uradilo svoje. Normalno je da me uskoro pozovu na svadbu. Bila sam kod njih i sve je baš u redu. U kući su bili i Milovanova ćerka i Aleksandrina ćerka, i svi zajedno žive, to je lepo videti i dobro se slažu - otkrila je za Blic.