Otkako je Stanija Dobrojević ušla u rijaliti šou Elitu 9 ukućani ne prestaju da spekulišu o detaljima njenog ugovora.

Oni nagađaju da li će starleta ostati do kraja da se bori za prvo mesto ili će uskoro napustiti belu kuću, a sada je Janjuš izneo detalje njenog dogovora sa produkcijom i iznenadio.

Naime, tokom nominacija, Janjuš je rekao da je Stanija pri ulazak u rijaliti u ugovor stavila posebnu stavku.

- Što se tiče Stanije, upoznao sam je u Zadruzi 5, sada više vremena provodimo zajedno jer smo u odabranima. Ona ima prava da bude u odabranima jer je zvezda, to je prva osoba u Eliti koju sam video da je u ugovor stavila da joj unose keks - rekao je Janjuš, na šta se Stanija odmah ubacila:

- Jel moguće da to iznosiš? To je jedino što jedem - kroz osmeh je ona dodala.

- Keks i mleko ima svaki dan i tu se vidi da je ona iznad nas. Mislim da ima veliku podršku i drago mi je što se prema meni ponaša kulturno i normalno, video sam da me stvarno gotiviš -dodao je Janjuš.

Stanija tužila Uroševu porodicu

Podsetimo, majka Uroša Stanića dala je intervju za "Blic" nakon što je Stanija fizički nasrnula na njenog sina i tom prilikom nam otkrila da je pokrenula tužbu protiv starlete.

- Žao mi je kad sam videla kako se ona smejala, jer i kuče pa je greh udarati, a tek ljudsko biće. Ponela se kao fašista. Strašno je izgledalo da ga onako krvničku udara. Nisam gledala taj dan lajv, ali sam videla snimak i nije mi bilo dobro kad sam videla, jao sam se loše osećala kad sam gledala da mi je dete na zemlji, a ona ga krvnički šutira – rekla je Tatjana na samom početku za “Blic“, a na pomen ove teme bila je vidno uznemirena.

