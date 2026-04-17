Uroš Stanić i Stanija Dobrojević žestoko su zaratili, prilikom čega su jedno drugom izgovorili brojne uvrede.

Čim je uletela u kuću, Stanija je napala Uroša, a potom se uhvatila za metlu.

- Sve će tužbe u vodu da ti padnu bulja*u jedan - rekla je Dobrojevićeva.

- Beži tamo sa kineksim du*etom - poručio je Uroš.

- Hoćeš sad da te izlomim sa metlom? - ponavljala je Stanija, kada je u kuću uletelo obezbeđenje.

- Mrš nasilnice - govorio je Uroš Stanić.

Uroš krvav nakon što ga je Stanija prebila

Aktuelna učesnica rijalitija Elita 9, Stanija Dobrojević, fizički je nasrnula na cimera Uroša Stanića, nakon čega je došlo do više udaraca pesnicama u predelu glave, a zatim i šutiranja dok je bio na podu.

Nakon incidenta, na jednoj Instagram stranici pojavila se objava sa snimkom i fotografijama na kojima se vidi Uroševo stanje posle sukoba.

Na njima se primećuju vidljive povrede na licu, uključujući otok i tragove krvarenja.

U jednom trenutku je tražio hitnu medicinsku pomoć, navodeći da mu nije dobro nakon napada.

Kako se čuje na snimku, rekao je da je uzeo lek protiv bolova, ali da i dalje oseća jake bolove u predelu nosa.

- Molim vas, odvedite me kod lekara. Popio sam diklofen, boli me nos i dalje - govorio je Stanić, ističući da se ne oseća dobro nakon incidenta.

