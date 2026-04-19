Belorusija je spremna za veliki sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama, ali se moraju uzeti u obzir interesi obe zemlje, izjavio je beloruski predsednik Aleksandar Lukašenko.

Beloruski lider smatra da je potrebno rešiti mnoga pitanja.

„Amerikanci moraju da shvate, a mnogi u Evropi su to shvatili, da sankcije nisu odigrale svoju ulogu. Mi smo se prilagodili, zbog toga postoje politički zatvorenici, sankcije... Gledajte, to je sitnica. Imamo mnogo više problema koje treba rešiti. I to je tema velikog dogovora. Čim ovo finalizujemo na nižem nivou, spremni smo da se sastanemo sa Donaldom (američkim predsednikom Donaldom Trampom) i potpišemo ovaj sporazum“, rekao je Lukašenko u intervjuu za RT.

Šef države je naglasio da ovaj dogovor mora da uzme u obzir interese obe strane.

„Spreman sam za ovaj sastanak. Spremni smo za dogovor, ali ga je potrebno pripremiti tako da odražava interese i Sjedinjenih Američkih Država i Belorusije“, napomenuo je on.

Lukašenko je napomenuo i da sastanak sa američkim liderom za njega nije cilj sam po sebi.

„Nije istina da gorim od želje da posetim SAD i jednostavno se rukujem sa Donaldom Trampom. Iskreno, bilo bi lepo videti tog čoveka licem u lice i rukovati se sa njim. Ali to nije cilj sam po sebi; nije najvažnije. Ja nisam Volođa Zelenski, koji trči kod Donalda Trampa i traži novac ili oružje“, istakao je Lukašenko.

Prema njegovim rečima, mogući sastanak sa predsednikom SAD ne treba da bude „sastanak vazala i imperatora“.

„Ako američka strana sutra vidi susret vazala i imperatora, to se neće dogoditi. Ovo nije neka nadmenost, nije kočoperna politika. Ne, ovo je politika realnog predsednika koji poštuje svoj narod“, objasnio je Lukašenko.

Beloruski lider takođe smata da Sjedinjene Američke Države treba da postignu sporazum sa Rusijom i to se može učiniti, posebno pod predsedničkim mandatom Vladimira Putina.

„Potrebno je da postignete dogovor sa Rusijom i možete se dogovoriti, posebno dok je Putin predsednik. On je čovek sa kojim ne samo da možete da razgovarate, već i da se dogovarate. Ali treba dobro razumeti: ako nešto obećate, morate to i da ispunite“, zaključio je Lukašenko.