Poznata starleta Stanija Dobrojević stekla je popularnost učešćem u jednom rijalitiju, međutim, u tom periodu njen izgled bio je sasvim drugačiji, a gledaocima se tada prikazala u svetlu mlade novosadske studentkinje.

U to vreme, Dobrojevićeva nije imala estetske zahvate, već je negovala potpuno prirodan izgled, te je publika mesecima mogla da je posmatra bez šminke i doterane frizure.

Kako su godine prolazile, starleta se podvrgla mnogobrojnim hirurškim zahvatima, počevši od ugradnje implantata u grudi.

Nedugo zatim, korigovala je usne, nos, jagodice, obrve i uradila takozvane "mačije oči", čime je drastično izmenila svoj vizuelni identitet, a kako je tada izgledala možete pogledati na slikama ispod.

Inače, Stanija je svojevremeno u Americi sarađivala sa Hju Hefnerom, a jednom je izabrana za najlepšu golf devojku.

"Stanija ostaje do samog kraja"

Od ulaska Stanije Dobrojević u aktuelnu sezonu rijaliti programa “Elita“ isplivale su brojne priče o mnogim učesnicima, a ona je ušla kao specijalni gost, te se kako gledaoci, tako i učesnici pitaju do kada će ostati u Beloj kući.

Jedan od posebnih zahteva u ugovoru bio je i lični frizer, a Milo Joksimović pred našim kamerama otkrio je sve o poseti Dobrojevićevoj, jer upravo on zbog njene frizure svake nedelje posećuje popularno imanje u Šimanovcima, a tako će biti sve dok je ona učesnik "Elite".

Stanija se pre nekoliko dana vratila u Belu kuću nakon pregovora i otkrila učesnicima Bele kuće da će se družiti duže, na šta su svi oni komentarisali da ostaje do samog kraja, a njen frizer progovorio je i o ovoj situaciji.

- Ne smem da pričam o tome, ali ona je ušla kao specijalni gost i sad se promenilo, odnosno mislim da ostaje do samog kraja. Niko njoj ne govori koliko je gledano ni produkcija, ni niko drugi, ali ona je mnogim ljudima skinula maske i ovo je tek početak. Sigurno ostaje do kraja i sa kim da se takmiči? Ona tamo može samo da pobedi i osvojiće prvo mesto i red je da slavimo drugu krunu. Takva joj je sudbina da pobeđuje, ali ona ne puca na pobedu, već kad kaže da će pobediti, oni se svi hvataju za glavu i Aneli koja je žrtva i Asmin i svi ostali. Trebala je Aneli da pobedi dok Stanija nije ušla, ali sada im je ona skinula maske – otkrio je on.

BONUS VIDEO: