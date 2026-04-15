U “Eliti 9“ pre samo nekoliko dana došlo je do verbalnog okršaja između Uroša Stanića i Stanije Dobrojević, a sve je eskaliralo i fizičkim napadom kada je starleta nasrnula na svog cimera.

Uroš je nakon toga nastavio sa žestokim komentarima na račun učesnika Bele kuće, a nakon sukoba oglasila se Uroševa majka, Tatjana, koja je otvorila dušu i na ivici suza progovorila o celoj situaciji koja je eskalirala u fizički kontakt, a zbog koje je reagovalo i obezbeđenje.

- Žao mi je kad sam videla kako se ona smejala, jer i kuče je greh udarati, a tek ljudsko biće. Ponela se kao fašista. Strašno je izgledalo da ga onako krvničku udara. Nisam gledala taj dan lajv, ali sam videla snimak i nije mi bilo dobro kada sam ga videla, jao sam se loše osećala kad sam gledala da mi je dete na zemlji, a ona ga krvnički šutira – rekla je Tatjana na samom početku, a na pomen ove teme bila je vidno uznemirena.

- Sad sam isto potresena i na ivici suza, jer nije hteo da me sluša imao je drugačiji život i da je radio u zdravstvu sve bi mu bilo drugačije, ali on je voleo “Zadrugu“. Voli sve to i kao mali je stalno gledao - otkrila je majka rijaliti učesnika.

Majka rijaliti učesnika progovorila je o situaciji kroz koju je prolazila zbog njegovog ulaska u rijaliti.

- Eh da je on mene slušao, iskreno da vam kažem pre tri godine sam bila u jako lošem stanju i plakala sam kad je odlučio da uđe, jer se krišom prijavio i sve je lagao. Nisam htela da se eksponira, vodi javan život. Više sam bila za neki drugačiji život – istakla je Tatjana.

"Tužila sam Staniju"

Nakon sukoba, Tatjana otkriva da je preduzela sve mere kako bi zaštitila sina.

- Preduzela sam odmah mere i zvala sam advokata i on će sad da preduzme sve što treba. Najviše mi je pogodilo taj njen smeh, nije mi izgledala šokirano. Nisam znala da je Stanija trenirala boks i to sve, stvarno je puna sebe. Ne znam šta je to Urošu trebalo i treba da je se kloni. Tužila sam je i sve je prijavljeno, nije mi lakše što sam je prijavila, ali nije u redu da se tako krvnički ponaša. Čitala sam da je bio u policiji i dao izjavu, sad ne znam o čemu je reč. Nakon svega, zvala sam produkciju da ga vode kod lekara i nadam se da jesu, bojim se jako jer ipak je on i operisan i trebao bi da vodi miran život – rekla je Tanja, koja trenutno ima želju samo za jednim.

- Volela bih da dobijem razgovor sa njim, ali mi nije bilo to omogućeno, jer ja radim i slaba sam sa vremenom i gledam da koliko toliko odmorim od teškog posla - zaključila je za Blic.

