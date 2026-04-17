Bivša rijaliti učesnica i influenserka, Aleksandra Subotić, prethodnih nekoliko godina vodi potpuno miran i porodičan život i uživa u odnosu sa izabranikom Predragom Pecom Raspopovićem, te je mnoge šokiralo kada je pre samo nekoliko dana izjavila da ulazi u aktuelnu sezonu Elite.

Tokom razgvora za domaće medije, Peca je otkrio i tačan datum ulaska Subotićeve u Elitu.

- Ne može više ništa da me iznenadi, pa čak i da kaže da sam bio sa njom zadnji put kada je išla na Bali, to je moguće jedino ako imam dvojnika. Jako me je razočarala i jako ružno od nje. Mislio sam da je bolja devojka. Neka je plaća ko treba i ko je plaća u rijalitiju. Svaki dan nas pominju, evo sad neka uđe Aleksandra za trinaest dana pa neka rešavaju i neka krene rijaliti iz početka. Njih dve to vole i u tome uživaju, a ja u tom filmu nisam i stvarno je sramota i ružno da se pominjem tako u tom kontekstu sa Majom i Stanijom - rekao je Raspopović.

Kako je Predrag naveo Aeksandrin ulazak očekuje se za petak 24. april 2026.

Aleksandra nikad spremnija za ulazak u Elitu

Na samom kraju, Aleksandra je otkrila kako teku pripreme za Elitu.

- Ta priča da je on bio sa Stanijom je trula priča, ali nije okej što ona to nije demantovala ranije. Što se tiče ulaska u rijaliti, pripremam se fizički za ulazak i ne mogu da se poredim sa njima ni fizički, ni emotivno, ni psihološki, ni intelektualno i idem sve da postavim gde im je mesto. Želim da ljudi znaju istinu i najgore od svega što se ja predstavljam kao neko ko prašta prevare raspalih starleta i da me one ponižavaju, a u stvari mnogo više vredim od njih i mnogo sam bolja od njih i to ćete tek imati priliku da gledate – zaključila je Subotićeva.

Alo/Blic

