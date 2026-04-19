Vetar će biti slab i promenljiv, dok se najviša dnevna temperatura očekuje u intervalu od 21 do 24 stepena Celzijusa.

Prema prognozi RHMZ, već tokom večeri na severu i zapadu zemlje doći će do postepenog naoblačenja. Tokom noći ka ponedeljku lokalno se očekuju kratkotrajna kiša ili pljuskovi, što će označiti početak promene vremenskih prilika.

Početak naredne sedmice doneće promenljivo i nestabilno vreme uz blagi pad temperature. U ponedeljak se očekuje naoblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, koji će najpre zahvatiti severne i zapadne krajeve, a zatim se tokom dana proširiti na ostatak zemlje.

U utorak će biti promenljivo oblačno i nešto svežije. Na severu će se zadržati uglavnom suvo vreme, dok se u ostalim predelima očekuje mestimična kiša i kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom.

Od srede, kako navodi RHMZ, zadržaće se promenljivo oblačno i svežije vreme, uz retku pojavu kratkotrajne kiše ili pljuska, pre svega u planinskim krajevima.

