Rano jutros je došlo do vrlo napete situacije i žestoke svađe između Maje Marinković i Asmina Durdžića.

Nakon što su se prvobitno posvađali, situacija se naizgled smirila kada su oboje legli u krevet. Međutim, prividni mir nije dugo potrajao.

Asmin je u jednom trenutku odlučio da ustane i napusti tu situaciju. Njegov pokušaj odlaska izazvao je novu burnu reakciju jer Maja to nije želela da dozvoli, pa je naglo skočila na njega u nameri da mu otme bubicu. Usledilo je napeto ubeđivanje koje je kulminiralo fizičkim kontaktom kada je Asmin oborio Maju na krevet nakon čega je ona dozivala obezbeđenje.

Iako oborena na krevet Maja nije odustajala od nastavka oštre svađe. U pokušaju da objasni svoje postupke i smiri situaciju, Asmin se pozvao na njihove porodice:

- Ne želim zbog tvog i svog oca da radim neke stvari.

- Ma stvarno?! Jao, baš si pokazao poštovanje - odbrusila mu je Maja ironično.

Tenzija je nastavila da raste kada je Asmin pokušao da iskoristi osnovnu fiziološku potrebu kao razlog da se skloni od nje:

- Moram da idem u toalet, Majo.

- Nećeš, samo u gaće možeš da piškiš... Vidiš koji si ti blam.

"Uništiću te"

Videvši da svađa ne vodi nikuda, Asmin je pokušao da stavi tačku na njihov sukob predloživši joj konačan razlaz:

- Ostaviš me i živiš svoj život.

Ipak, usledio je šokantan i preteći odgovor kojim mu je Maja jasno stavila do znanja šta planira:

- Ne, uništiću ti život, ja ću te dokrajčiti.

