Ipak, ponekad se pretvore u pravu komediju grešaka – baš kao što pokazuje viralna priča koja je obišla društvene mreže, prenosi Newsweek.

Jedan par je nedavno izazvao veliku pažnju javnosti nakon što su se pojavili na venčanju u potpuno neadekvatnoj garderobi, što je ubrzo postalo viralno na TikToku.

Zanemela kada je shvatila grešku

Tiktokerka Niki podelila je sa pratiocima neprijatnu situaciju u kojoj se našla kada je stigla na venčanje sa suprugom. Naime, svi gosti su poštovali dres kod i bili obučeni u crno, dok je ona nosila belu cvetnu haljinu, a njen suprug svetloplavu košulju.

Razlog ove modne greške bio je jednostavan – Niki je izgubila pozivnicu za venčanje i nije bila upoznata sa pravilima oblačenja.

Dres kod na venčanju: Zašto je važno poštovati pravila

Poznato je da nošenje bele garderobe na venčanju može biti veliki modni promašaj, jer je ta boja tradicionalno rezervisana za mladu. Upravo zato su reakcije na društvenim mrežama bile brze i nemilosrdne.

Jedan korisnik je ironično napisao:

„Slučajno sam zaboravila da proverim dres kod – pa ću obući baš ono što ne treba na venčanju.“

Drugi komentar glasio je:

„Vaš muž izgleda kao da je krenuo na pecanje.“

Treći je zaključio:

„Belo na venčanju, neadekvatna garderoba i snimanje ceremonije – trostruko nepoštovanje.“

Kako je TikTok reagovao na modni gaf

Video je brzo postao viralan, a mnogi korisnici su komentarisali koliko je važno informisati se o dres kodu pre dolaska na događaj, posebno kada su u pitanju formalne prilike poput venčanja.

Pomoć prijatelja spasila situaciju

Niki je kasnije objavila novi video u kojem je objasnila detalje. Istakla je da je na pozivnici bio naznačen „black attire“ dres kod, što nije isto što i „black tie“, ali i dalje podrazumeva tamnu garderobu.

Pošto nisu živeli blizu mesta održavanja venčanja, pomoć im je pružio prijatelj koji im je pomogao da brzo pronađu odgovarajuću odeću u lokalnoj prodavnici. Niki je kupila novu haljinu, dok je njen suprug uzeo prikladniju košulju.

Lekcija za sve goste: Proverite dres kod

Ova situacija je još jednom pokazala koliko je važno obratiti pažnju na detalje poput dres koda, kako biste izbegli neprijatnosti i ispoštovali domaćine.

„Hvala TikToku što mi je omogućio da ponovo proživim ovaj trenutak – uz dodatne komentare“, našalila se Niki na kraju.