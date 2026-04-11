Šaka pistaća može pomoći u snižavanju holesterola i očuvanju zdravlja srca

Osim što pomažu u snižavanju lošeg (LDL) holesterola, pistaći su bogati antioksidansima koji se inače nalaze u lisnatom zelenom povrću i voću jarkih boja.

U studiji su učesnici najpre dve nedelje pratili tipičnu američku ishranu, a zatim su tokom narednih meseci isprobavali tri različita režima ishrane. Jedan je bio bez pistaća, drugi je uključivao manju količinu, a treći veću količinu ovih orašastih plodova.

Sve dijete bile su osmišljene tako da podstiču zdravlje srca i smanjuju nivo holesterola.

Rezultati su pokazali da su najbolji efekti postignuti kod onih koji su unosili veću količinu pistaća. Kod njih je ukupni holesterol smanjen za oko osam procenata, dok je nivo LDL holesterola opao za više od 11 procenata. Takođe su poboljšani i drugi važni pokazatelji koji ukazuju na rizik od kardiovaskularnih bolesti.

Pored toga, primećeno je da pistaći povećavaju nivo antioksidanasa u krvi i smanjuju oksidaciju LDL holesterola. Ovo je posebno važno jer upravo oksidovani LDL ima ključnu ulogu u stvaranju naslaga u krvnim sudovima, što može dovesti do ozbiljnih srčanih problema.

Jedan od razloga zašto su pistaći toliko korisni leži u njihovom sastavu. Oni sadrže lutein, koji se obično povezuje sa zelenim povrćem, beta-karoten koji je važan za organizam kao preteča vitamina A, kao i vitamin E koji štiti ćelije od oštećenja. Ova kombinacija nutrijenata doprinosi boljem opštem zdravlju i dodatno štiti srce.

Zaključak istraživanja je jasan — kada se konzumiraju umereno i kao deo uravnotežene ishrane, pistaći mogu pomoći u smanjenju rizika od srčanih bolesti i poboljšanju ukupnog zdravlja, piše psu.edu.