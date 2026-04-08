Maja Marinković je poslednjih nedelja glavna tema rijaltiija, pogotovo otkako je ozvaničila odnos sa Asminom Durdžićem nakon što je njegova bivša verenica Stanija Dobrojević ušla u Belu kuću.

O aktuelnim temama u rijalitiju i navodnoj trudnoći svoje ćerke sada je pred našim kamerama govorio Radomir Marinković Taki.

Bez zadrške je priznao da nije zadovoljan Majinim ponašanjem, te da Asmina ne prihvata za zeta.

- Priča da ja podvodim bilo koga, a pogotovo svoju ćerku, je van svake pameti. Čuvam je od kada je imala 15 meseci, to samo bolestan mozak može da pomisli. Pa zna se šta ko radi u ovom gradu. Čuo sam da je Stanija Dobrojević plasirala ovu priču, ali i najavila neke tužbe, baš bih voleo da ih dobijem. Kada je u pitanju to da ja nekoga tužim, time se bavi moj advokat koji prati sva aktuelna dešavanja i deluje u skladu sa njima.Stanija se ne ponaša prijateljski prema Maji. Od samog početka je ušla sa pričom koju neprestano gura, a u koju upliče i mene i Maju - rekao nam je Taki, pa prokomentarisao Majino ovogodišnje učešće.

- Do skoro je bila svoja, ali onda se to promenilo. Ne mogu ni da joj zamerim, sama je tamo i svi su ljubomorni na nju, pa Maja je dete Pinka. Sve priče se vrte oko Maje, tamo nema nijedne priče bez nje.

"Ne prihvatam Asmina za zeta"

Kada je u pitanju odnos sa Asminom, najviše joj zamera intimne odnose pred kamerama.

- Stava sam da je trebalo da se druže još ova tri meseca do kraja, pa kada izađu iz rijalitija da se zabavljaju. Ne prihvatam ga kao zeta. Imali su scene koje ne priliče ni njoj ni njemu. I Asmin ima porodicu i žensko dete, ta jorgan planina je bila suvišna. Ne treba da gledamo to na televiziji.

Voditelj ovog programa, Milan Milošević, je pred našim kamerama sa sigurnošću istakao da će Marinkovićeva zatrudneti tokom ove sezone, a Taki je strogo protiv toga.

- Daleko bilo da izađe trudna, ima vremena za to. Operisana je i zbog toga sam od početka uplašen, ali produkcija zaista brine o njoj. Želim da izađe kao jedinka i sa krunom na glavi.

Alo/J.M.

