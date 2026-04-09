Jezivi masakr u Velikoj Ivanči dogodio se pre tačno 13 godina. Ne može se zaboraviti dan kada je Ljubiša Bogdanović (60) iz svoje kuće krenuo u krvavi pohod i ubio 13 ljudi - članova svoje porodiice, rodbine i komšija.

Ljubiša Bogdanović je u ranu zoru 9. aprila 2013. godine počinio krvavi zločin pucajući iz vatrenog oružja, kada je ubio trinaestoro.

Do danas nije poznato šta je bio motiv ovog gnusnog zločina, odnosno šta je nateralo Ljubišu Bogdanovića da povuče okidač i oduzme nedužne živote, uključujući i dečji.

Mladenovački krvoločni ubica započeo je svoj krvavi pir tako što je najpre ubio sina Branka (42), majku Dobrilu (83), a ženu Javorku teško ranio. Potom je svoje žrtve pronalazio u najbližoj okolini. Zakucao na vrata četiri komšijska doma i redom gasio živote. Neki od članovi porodica Stekić, Despotović, Mijailović i Ješić iz ovog mladenovačkog sela nisu dočekali jutro jer je ovaj masovni ubica svoje žrtve ubijao i na spavanju.

Pokucao je na vrata kuće Stekića i tamo usmrtio Draganu, a u susednoj njenu svekrvu Danicu. U kući Despotovića lišio je života Mikaila i Milenu, njihovog unuka Gorana, njegovu suprugu Jovanu i ono najtragičnijr - dvogodišnjeg sina Davida.

Ušao je i kuću porodice Mijailović i tamo ubio je bračni par Velju i Olgu, a potom u kući porodice Ješić ubio Ljubinu i Miloša, majku i sina.

Krvavi pohod Bogdanović je okončao tako što je pucao sebi u bradu, a preživele komšije su tvrdile da je to uradio kada je video policiju, Dva dana kasnije i on je preminuo u Urgentnom centru u Beogradu.

Bogdanović je u grob odneo motiv jezivog zločina, a o tome šta se dogodilo i danas se samo nagađa.

Svojim još uvek nerazjašnjenim postupkom Ljubiša je ugasio nekoliko seoskih domova i zauvek promenio tok života žitelja Velike Ivanče.

Ljubišina supruga Javorka, jedina je preživela pucnje svoga muža, te se nakon maskra vratila u svoju porodičnu kuću gde je kravi pohod i otpočet. Međutim, komšije je nisu radosno dočekale, te je sa većinom njih u zavadi. Neki su smatrali da je upravo ona mogla da spreči krvavi pir.

Ljubiša Bogdanović rođen je 5. aprila 1953. u Velikoj Ivanči. Tokom detinjstva, njegov otac je navodno izvršio samoubistvo, te je njega i njegovog brata Radmila vaspitavao deda Obrad.

Bogdanović je zajedno sa sinom Brankom radio u fabrici za preradu drva koja je bila u slovenačkom vlasništvu, gde su obojica 2012. dobila otkaz.

Bogdanović je za vreme rata u Hrvatskoj 1991. služio četiri i po meseca na slavonskom ratištu. Godine 1981. dobio je dozvolu za nošenje vatrenog oružja.

Komšije su Bogdanovića opisivale kao mirnog, vrednog i radnog čoveka, ali se spekulisalo o tome da je on navodno zlostavljao porodicu zbog toga što nije odobravao vezu njegovog sina sa jednom devojkom.

Podsetimo, u Srbiji je dan nakon masakra proglašen Danom žalosti, a 12. aprila žrtve su sahranjene na groblju u Velikoj Ivanči. Najtužniji prizor bio je kovčeg najmlađe žrtve, dvogodišnjeg Davida.

Bogdanović je sahranjen u selu Rajkovac, koje se nalazi blizu Mladenovca. Na crnoj manjoj mermernoj ploči pored Ljubišine slike stoji ime i uklesan natpis: "Porodica".

