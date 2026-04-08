Veliku pažnju ovih dana izazvalo je obrazovanje aktuelnog učesnika rijaliti programa Elita 9, Asmina Durdžića.

Naime, njegov otac, Mustafa Durdžić, nedavno je izazvao buru na društvenim mrežama kada je objavio diplomu svog sina tvrdeći da je završio Građevinski fakultet.

Nešto kasnije, profesor matematike Andrej oglasio se na društvenoj mreži X, ističući da je objavljen falsifikat i najavivši tužbu.

Tim povodom, Mustafa se ponovo oglasio na svom Fejsbuk nalogu, gde je veoma aktivan, te prekomentarisao pomenute navode.

-Diploma je u dva dela. Kažu da je Asminova diploma falsifikat jer je "potpis profesora s drugog fakulteta". Niko da primeti da je diploma u dva dela, gornji deo Beograd, donji deo Novi Sad. Ljudi moji, pa to vam je kao da gledate auto i tvrdite da je falsifikat jer je prednja tablica iz Beograda, a zadnja iz Zagreba. To nije analiza, to je prometna nesreća logike - napisao je on.

Najavljena tužba

Podsetimo, Andrej je ukazao na navodne greške u dokumentu koji je Durdžić objavio:

-Otac nekog starletana objavljuje njegovu diplomu fakulteta da pokaže kako mu je sin obrazovan. A diploma nikad gore falsifikovana! Greške u slovima (građeviSNki fakultet), pogrešan rektor, pogrešan naziv… Hoće li neka tužba? Član 355. KZ - glasio je tvit.