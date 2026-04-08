Otkako je starleta Stanija Dobrojević ušla u rijaliti program Elita 9 kako bi se suočila sa bivšim verenikom Asminom Durdžićem, tenzije i rasprave između njih ne prestaju, te su se i sada žestoko sukobili.

Stanija mu je poručila da ju je ponizio na najgori mogući način i izdao, dok je Asmin šokirao izjavom da mu je zabranjivala da viđa ćerku koju ima sa Aneli Ahmić, takođe učesnicom rijalitija.

-Sve se svelo na to da sam k*rva sa platforme koju je on kupio za 4.000 evra. Bacio je sve, kakva sam osoba, moje obrazovanje, moj uspeh, kakva mi je porodica koja mu je bila najdivnija. Sve je oborio u blato, a sada sam ja krva kaparisana za 4.000 evra. Možda je gledao fotografije sa Instagrama i mislio da sam kao sve one koje me kopiraju, ali kada je video da ustajem u pet ujutro, praktikujem jogu i vodim zdrav život… Mislim da se zaljubio, ali je shvatio da nisam k*rva sa Instagrama i da ga to nije zanimalo. Rekao mi je da ga je bivša, sa kojom ima dete, radila dok je imala velike silikone, a kada je rodila i uklonila ih, više nije radila - započela je Stanija.

-Rekla si da je on rekao da crknu Aneli i Nora - upitao ju je Bora Santana.

-Bio je bio u stanju da gleda fotografije od malene i da su mu oči pune suza, ali sam ipak slušala da je to izjavio. To je sve on. Ko ti je kupio ovu majicu? - upitala je starleta bivšeg verenika.

-Ti - priznao je Asmin.

-Stanija, blam mi je da pričam neke stvari, i sve više deluješ kao baba u klimaksu. Ti si mene oblačila? Da li si ti ozbiljna? Kupio sam joj pet haljina, a jedna košta 1.000 evra. Sebi ne dozvoljavam da bilo ko meni plaća piće. Mani se mene i ne tvrdim da sam rekao da mi crkne dete. Da li je ona sumnjala tri godine da volim Aneli? - poručio je Durdžić.

-Da - potvrdila je ona.

-Kako si onda mogla da veruješ da ću da se ubijem zbog tebe? Aneli mi je jednom rekla da je Stanija k*rva, ja sam njoj psovao majku i rekao da ću to ponavljati kad god je spomene. Kako to nisi prenela? Zbog toga ne ulazim sa tobom u izolaciju, jer ti ništa ne verujem i rekla bi da sam ti nešto šaputao - konstatovao je Asmin.

-Kad si video Noru poslednji put? - potom ga je upitala Dobrojevićeva.

-Ti mi nisi dozvoljavala. Bolje da sam se borio za dete nego za tebe - odgovorio joj je on.

-Kako si onda bio blizak sa Sitom, a ne sa Aneli? - ubacio se Santana.

-Sa Sitom se sukobim u roku od pet sekundi. Kada muvaš devojke, ne moraš da govoriš istinu. Kada muvaš devojku, lažeš sve živo, a na njima je da li će pokleknuti - zaključio je Durdžić.