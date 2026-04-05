Stanija Dobrojević ponovo je u centru pažnje otkako je ušla u rijaliti "Elita 9", gde se suočava sa bivšim verenikom Asminom Durdžićem i nekadašnjom bliskom prijateljicom Majom Marinković.





Ipak, javnost ne zaboravlja da je starleta svojevremeno bila u vezi sa Vladimirom Tomovićem, sa kojim se nije rastala u najboljim odnosima. Upravo zbog toga, Tomović se sada oglasio na TikToku, gde je izneo oštre kritike na račun bivše partnerke.

- Stanija Dobrojević i danas priča istu priču kao pre deset godina. Ljudi, nemojte, molim vas. Neka nešto promeni, neka malo napreduje. Stalno ista priča o fakultetu i garderobi. Žena od 41 godine hoće bradavicama da nam iskopa oči, grudi su joj u prvom planu 24 sata. O kakvom rijalitiju i moralu mi pričamo? Provokativno se predstavlja od jutra do sutra. Zamislite situaciju u kojoj takvu ženu majka fotografiše u toplesu, a vi govorite da je to u redu. Po čemu je to u redu? - rekao je Vladimir.

"Vladimir Tomović je najlošiji u krevetu"

Podsetimo, Stanija je svojevremeno je u "Zadruzi" izjavila da joj je on najveće razočarenje u krevetu, što je tada izazvalo muk među ukućanima.

Naime, starleta je tada govorila o najlošijem intimnom iskustvu, a komentari njenih cimera su se samo nadovezivali nakon njenog priznanja da je u pitanju Vladimir Tomović.

Zadrugari su izvlačili ceduljice sa brojevima iz providne činije, i na taj način dobijali pitanja koja se tiču njihove intime. Pitanje koje je iznenadilo mnoge bilo je ono koje je izvukla Staniji Dobrojević, a njen odgovor je nasmejao veliki broj zadrugara.

Stanija, koje je tvoje najlošije seksualno iskustvo?

- Najlošije seksualno iskustvo bilo je sa Vladimirom Tomovićem, nije ga bilo - rekla je Stanija voditelju, dok su se cimeri počeli ironično da joj dobacuju. Prvi je bio Mensur Ajdarpašić, koji je sa svojim sugrađaninom iz Bara na ratnoj nozi već godinama.

- Pazi šta pričaš - vikao je Crnogorac.

- To verovatno znači da su došli do dela kada trebaju da imaju odnose, a da momak nije mogao, možda se nije uzbudio. Možda mu je pala koncentracija - dodala je Dalila, koja je svojevremeno bila u šemi s Tomovićem.





