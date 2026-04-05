Nekadašnji rijaliti učesnik Filip Car odlučio je da otvori dušu i prokomentariše svoju bivšu partnerku Maju Marinković, njenog trenutnog izabranika Asmina Durdžića, ali se dotakao i Stanije Dobrojević i Aneli Ahmić.

Prilikom uključenja putem video-poziva, Car je razvezao jezik i izrekao šokantne tvrdnje o učesnicima Elite 9, a osvrnuo se i na sudske procese u kojima je učestvovao.

Prvo se osvrnuo na suđenje sa Marinkovićevom i otkrio da je sada slobodan čovek:

-Imao sam sud na kom se nisam pojavljivao godinu dana, vezano za rijaliti. Kako se nisam pojavljivao, to je bio problem. Bilo je i lažnih prijava, a prvi sud je završen, tako da sada mogu da putujem i prelazim granicu. Cela porodica sa majčine strane je iz Srbije i žao mi je što nisam mogao da dođem za praznike. Sve je to iza mene i nijedan sudski proces se trenutno ne vodi protiv mene u Srbiji. Sve optužbe su pale u vodu - priznao je on.

Zatim je usledio neviđeni rafal kritika po bivšoj devojci i njenoj romansi sa Asminom:

- Što se tiče emocija, to ne bih znao da ocenjujem, to je kompleksno. Teško je odgovoriti - istakao je Filip, te dodao:

- Njoj se dopada svako ko joj pruži pažnju. Dan kada bih trebao biti vulgaran nije, ali ona je osoba niskog morala i lako započinje veze sa bilo kim. Mislim da su nezreli i idealan su par, oboje su dosta podli i toksični. Možda bi bolji partneri izvukli nešto bolje, ali oni bi to uništili - konstatovao je Car.

U dahu je uporedio Marinkovićevu sa Stanijom Dobrojević i prokomentarisao roditeljstvo Durdžića:

- Maja vešto koristi neke stvari u svoju korist, a Stanija nije naivna niti bez krivice. Stanija je za nju institucija. Bio sam nezreo, bio sam zaljubljen u nju i druge učesnice, što je sada apsurdno. Nisam mogao upoznati "bibliotekarku" kakav sam život živeo - rekao je on.

-Moje nedelje su izgledale mamurno i nisam mogao doneti pravi odabir. Nisam posvećivao vreme normalnom životu i porodici, a sa tim dolaze i pravi izbori. Porodice su im samovoljne i tu nema sreće. Asmin sebe stavlja ispred deteta. Niko prema Maji nije postupio fer kao ja. Lažno me je optužila i ne želim ni odštetu. Snosim posledice, razbijena sat, auto i kuća. On čas me voli, čas plače. Moje mišljenje je da bi, da sam ušao, svi pali u nesvest. Sramotno je reći da Maja želi ponovo da bude sa mnom, kakav je to uspeh? - prekomentarisao je iskreno.

Posebno je istakao Aneli Ahmić kao najveću žrtvu i najdobroćudniju među takmičarima:

- Unutra nema prave žrtve, one su na drugim mestima. Mislim da je Aneli najviše oštećena. Najdraža mi je, možda sam pristrasan. Jako je nezgodno sedeti pored bivših, ali sama se dovela u tu situaciju i mora da nosi taj teret na leđima. Mislim da ima svoje krivice, ali je najdobroćudnija osoba unutra. Zamislite da je Maja u njenoj poziciji, zamislite šta bi uradila - zaključio je bivši rijaliti učesnik.

Za kraj, jednom rečenicom je opisao odnos i Aleksandrom Nikolić, bivšom verenicom i majkom svoje ćerke.

– Odnos mene i moje ćerke je super, ali ja i Aleksandra nemamo kontakt – otkrio je on.