Bivši učesnik rijalitija Vladimir Tomović dirnuo je svoje pratioce nakon što je objavio fotografiju sa majkom ispred Manastir Ostrog.

Sa njom je peške stigao do svetinje, a reči koje je ostavio ispod fotografije mnogima su naterale suze na oči.

-Ne mogu, sine… Možemo, majko. Nemam snage… Imamo, majko - započeo je Tomović svoju dirljivu objavu, ističući da se njegova majka poklonila moštima Sveti Vasilije Ostroški, uprkos tome što je mislila da nema snage ni za dvadeset koraka.

Iskoristio je ovaj trenutak da pošalje snažnu poruku svima:

-Čuvajte roditelje dok su živi, da kada umru ne žalite što niste bili pravi sinovi ili kćeri - poručio je on.

"Mama me je tukla"

Osvrćući se nedavno na detinjstvo i odrastanje tokom gostovanja u jednoj emisiji Luna, istakao je da je bio dobar đak i rukometaš, snalažljiv, ali i prilično nemiran.

Ispričao je kako ga otac nikada nije udario, ali ga je zbog samo petnaest minuta kašnjenja jednom ostavio da spava ispred kuće, naglašavajući da kod njega nije bilo izgovora.

S druge strane, majka je primenjivala drugačije metode:

-Mama je bila stroga, tukla me je kao konja, ali sam je uvek voleo najviše na svetu - priznao je Vladimir u emisiji "Bunker".