U aktuelnom rijalitiju, učesnici Bora Santana i Tanja Stijelja, poznatija kao Boginja, već neko vreme imaju nezaustavljive sukobe, koji su doveli i do fizičkih obračuna.

Nedavno je Bora svom snagom šutnuo cimerku, koja je iste sekunde briznula u plač, a sve su kao i uvek zabeležile kamere Pink televizije.

Osim toga, isplivao je i dokument iz policije, u kojem se navodi da je Tanjina sestra ceo slučaj prijavila policiji.

- Smrad je prijavljen - objavio je jedan profil na društvenoj mreži Iks, dok je drugi korisnik ispod ove fotografije postavio i snimak incidenta.

