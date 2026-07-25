Ova mozgalica osvojila je društvene mreže jer tera ljude da zaborave klasična pravila računanja i potraže potpuno drugačiji obrazac.

Pred vama je niz jednakosti:

5 + 3 = 28

9 + 1 = 810

8 + 6 = 214

5 + 4 = 19

A sada pokušajte da odgovorite na pitanje:

Koliko je 7 + 3?

Ako ste odmah pomislili da je odgovor 10, naseli ste na trik koji je zbunio hiljade korisnika interneta. U ovoj mozgalici znak „+“ nema svoje uobičajeno značenje, već predstavlja sasvim drugačije pravilo.

Rešenje se krije u tome da se za svaki par brojeva prvo izračuna njihova razlika, a zatim njihov zbir. Dobijena dva broja ne sabiraju se međusobno, već se jednostavno spoje u jedan broj.

Evo kako to izgleda u praksi:

5 i 3 → razlika je 2 , zbir je 8 → 28

→ razlika je , zbir je → 9 i 1 → razlika je 8 , zbir je 10 → 810

→ razlika je , zbir je → 8 i 6 → razlika je 2 , zbir je 14 → 214

→ razlika je , zbir je → 5 i 4 → razlika je 1, zbir je 9 → 19

Po istom principu dolazimo i do poslednjeg zadatka:

7 i 3 → razlika je 4, zbir je 10 → 410

Tačan odgovor je 410.

Upravo ovakve mozgalice postale su izuzetno popularne na društvenim mrežama jer ne proveravaju koliko dobro znate matematiku, već koliko brzo uspevate da prepoznate skriveni obrazac. Zato mnogi koji odlično računaju daju pogrešan odgovor, dok oni koji razmišljaju izvan ustaljenih pravila bez problema pronalaze rešenje.

Da li ste vi uspeli da pogodite odgovor iz prvog pokušaja ili vas je ova mozgalica ipak uspela da prevari?