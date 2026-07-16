NSZ i Gradska opština Pantelej dodeljuju subvencije za samozapošljavanje do 420.000 dinara.

Novčana podrška za nezaposlene

Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ) i Gradska opština Pantelej raspisali su Javni poziv za dodelu subvencija za samozapošljavanje u 2026. godini, namenjen nezaposlenim licima sa ove opštine koja žele da pokrenu sopstveni posao, navodi se u zvaničnom saopšenju NSZ.

Subvencija iznosi 380.000 dinara, dok je za osobe sa invaliditetom predviđen iznos od 420.000 dinara. Sredstva su namenjena za osnivanje preduzetničke radnje, zadruge, drugog oblika preduzetništva ili privrednog društva, pod uslovom da osnivač u njemu zasnuje radni odnos.

Ko može da konkuriše?

Pravo na subvenciju imaju nezaposleni koji:

- nalaze se na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje;

- završili su obuku za razvoj preduzetništva u organizaciji NSZ ili druge odgovarajuće institucije;

- izmirili su sve prethodne obaveze prema Nacionalnoj službi za zapošljavanje;

- ispunjavaju uslove za dodelu državne pomoći po pravilima de minimis.

Obaveze korisnika subvencije

Korisnici koji ostvare pravo na subvenciju dužni su da:

- registruju i obavljaju delatnost na teritoriji Gradske opštine Pantelej;

- najmanje 12 meseci obavljaju registrovanu delatnost;

- uredno izmiruju poreze i doprinose za obavezno socijalno osiguranje.

Nacionalna služba za zapošljavanje može korisnicima obezbediti i eksternu mentorsku podršku tokom razvoja poslovanja.

Ko nema pravo na subvenciju?

Subvencija se ne može dobiti za:

- delatnosti koje nisu obuhvaćene Javnim pozivom;

- osnivanje udruženja;

- poslove koje osoba sa invaliditetom, prema rešenju o proceni radne sposobnosti, ne može da obavlja;

- lica koja su ranije koristila subvenciju za samozapošljavanje finansiranu sredstvima NSZ.

Tokom trajanja Javnog poziva moguće je podneti samo jedan zahtev.

Potrebna dokumentacija

Uz prijavu je potrebno dostaviti:

- popunjen zahtev sa biznis planom na obrascu Nacionalne službe za zapošljavanje;

- dokaz o završenoj obuci za razvoj preduzetništva (ukoliko nije realizovana u organizaciji NSZ);

- za osobe sa invaliditetom i odgovarajuće rešenje o invaliditetu ili proceni radne sposobnosti.

Prijava se može podneti lično, poštom ili elektronskim putem, nadležnoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe za zapošljavanje.

Rok za prijavu

Javni poziv otvoren je od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja, a krajnji rok za podnošenje zahteva sa biznis planom je 31. jul 2026. godine.

Dodatne informacije o uslovima za novčanu podršku u iznosu do 420.000 dinara zainteresovani mogu dobiti u svim organizacionim jedinicama Nacionalne službe za zapošljavanje, putem Pozivnog centra na broj 0800-300-301, kao i na sajtu NSZ.