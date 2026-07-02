U saopštenju ruskog Ministarstva navodi se da napadi na Kijev i Kijevsku oblast predstavljaju odgovor na napade Ukrajine na civilnu infrastrukturu u Rusiji.

"Oštećeni su objekti vojne industrije i objekti gorivno-energetskog kompleksa u Kijevu i Kijevskoj oblasti, kao i infrastruktura vojnih aerodroma u Dnjepropetrovskoj, Poltavskoj, Čerkaskoj, Černigovskoj i Kijevskoj oblasti", navodi se u saopštenju.

Prema navodima Minsitarstva, masovni udar izveden je upotrebom "preciznog oružja velikog dometa iz vazdušnih, kopnenih i morskih baza, kao i bespilotnih letelica".

Prethodno je šef kijevske gradske vojne administracije Timur Tkačenko saopštio da je najmanje osam osoba ubijeno tokom masovnog ruskog napada na Kijev, istakavši da su ruske snage ponovo gađale stambene zone i ubijale civile.

Prema njegovim rečima, ruski napadi izazvali su ozbiljna razaranja i značajan broj žrtava, među kojima ima i dece.

Prema podacima Državne službe za vanredne situacije Ukrajine, požari i uništenja civilne infrastrukture i stambenih objekata dogodili su se u nekoliko delova grada.

U Darnickom okrugu delimično su uništene petospratne i devetospratne zgrade, gornji spratovi šesnaestospratne zgrade i privatne kuće.

U Ševčenkivski okrugu požar je izbio na zajedničkom krovu sedmospratne stambene zgrade i hotela a na drugim adresama zabeleženo je uništenje petospratne zgrade, požar u petospratnoj stambenoj zgradi površine 300 kvadratnih metara, kao i u trospratnoj nestambenoj zgradi.

Požar na tehničkom spratu šesnaestospratnice u Goloseivski okrug izbio je nakon ruskih napada, dok je u Pečerskom okrugu Kijeva uništena devetospratna stambena zgrada, a u Obolonskom okrugu je izbio požar u skladištu.

Privatne kuće i stambene zgrade bile su mete napada i u Svjatošinskom i Desnjanskom okrugu.