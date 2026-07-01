U jednom poverljivom ruskom dokumentu, u koji je Rojters imao uvid, direktno se pominje interna odluka Belousova iz avgusta 2025. godine i navodi da je delegacija ruskih oružanih snaga otputovala u Kinu kako bi učestvovala u obuci u objektima Narodnooslobodilačke armije Kine.

Rojters dalje tvrdi da je u istom izveštaju opisan jedan od kurseva- navodna trodnevna obuka održana je u novembru u vojnom objektu u Pekingu, posvećena radiološkoj, hemijskoj i biološkoj zaštiti.

U tom i još jednom dokumentu nalaze se i fotografije na kojima kineski instruktor drži predavanja ruskim vojnicima, koji razgledaju model nuklearnog reaktora i prolaze obuku iz hemijskog i radijacionog izviđanja, kao i zaštite ventilacionih sistema od kontaminacije.

Jedan od evropskih zvaničnika ocenio je da uključivanje obuke iz radiološkog, biološkog i hemijskog ratovanja ukazuje na strateški karakter vojne saradnje dve zemlje, ističući da je reč o posebno osetljivoj oblasti za oružane snage.

Dvojica evropskih zvaničnika, koji su govorili pod uslovom anonimnosti zbog poverljivosti informacija, naveli su da su sporazum od 2. jula, koji predstavlja osnov za realizaciju obuke, potpisali ruski general-major Rustam Husainov i kineski viši pukovnik Sun Dajun.

Predsednik Odbora za odbranu ruske Državne dume Andrej Kartapolov izjavio je za rusku televiziju RTVI da su navodi o obuci "potpuna besmislica" i da ruska vojska nema šta da nauči od kineske.

Poverljivi izveštaji ruske vojske u koje je Rojters imao uvid ukazuju i na prednosti i na nedostatke kineske obuke.

U jednom izveštaju o obuci u Nankingu pohvaljeni su kvalitet opreme, upotreba simulatora i visok nivo teorijskog znanja instruktora, ali je istovremeno kao nedostatak istaknuto odsustvo borbenog iskustva kineske vojske.

Jedan od dokumenata sadrži spisak svih učesnika svih kurseva, uključujući visoke oficire, sa podacima o činu, datumu rođenja, pripadnosti jedinici i stepenu bezbednosne provere.

Prema tim dokumentima, rusku delegaciju predvodio je general-pukovnik Rustam Muradov, zamenik komandanta Kopnene vojske Rusije.

U otvaranju jednog od kurseva učestvovao je i kineski general-major Li Đinsun, načelnik Vojne akademije Narodnooslobodilačke armije Kine za radiološku, hemijsku i biološku odbranu.

Na jednom od kurseva u gradu Bengbu učestvovao je i ruski general-major Vitalij Gerasimov, navodi se u dokumentima u koje je Rojters imao uvid.

Rojters je prošlog meseca, pozivajući se na evropske obaveštajne službe i vojna dokumenta, objavio da je Kina u novembru obučila oko 200 pripadnika ruske vojske, od kojih su neki u međuvremenu upućeni na ratište u Ukrajini.

Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas izjavila je 15. juna da je Brisel sopstvenim kanalima potvrdio da je obuka održana i da procenjuje njene posledice.

Peking je njene izjave odbacio kao "klevete".

Prema navodima Rojtersa, među članicama EU vode se razgovori iza zatvorenih vrata o tome da li je potrebno uvesti dodatne mere kao odgovor na vojnu saradnju Kine i Rusije, imajući u vidu značaj ekonomskih odnosa sa Pekingom.

Treći evropski zvaničnik, iz Brisela, rekao je za Rojters da EU mora da prestane da Kinu posmatra pre svega kroz ekonomsku prizmu i da se usredsredi na ono što je Kalas nazvala njenom ulogom "ključnog 'omogućavača' ruskog rata".

Kinesko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da je stav Pekinga prema ukrajinskoj krizi ostao nepromenjen i odbacilo navode iz izveštaja kao "potpuno neosnovane".

Peking ističe i da je neutralan u ratu Rusije i Ukrajine i predstavlja se kao posrednik u mirovnim naporima.