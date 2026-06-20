Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski upozorio je danas da su ruske snage pripremile novi masovni udar na ukrajinsku teritoriju i pozvao građane da večeras i u bliskoj budućnosti "obrate posebnu pažnju na vazdušne uzbune".

"Rusi su se pripremili za novi masovni udar. Molim vas, čuvajte se. Rusi ne zaustavljaju rat, iako su svi predlozi za ovo realni formati, mogućnosti su realne, sve je već dugo na njihovom stolu, i (ruski predsedsednik Vladimir) Putin mora da napravi izbor u korist diplomatije i normalnog mira", rekao je on.

U večernjem video obraćanju, Zelenski je naveo da je tokom dana već lansirano više od 200 jurišnih dronova na različite ukrajinske regione, uz napomenu da je deo njih oboren, ali da su zabeleženi i pogoci i žrtve, prenosi Suspilne.

Prema njegovim rečima, napadi su pogodili više oblasti, uključujući Zaporošku, Donjecku, Sumsku, Harkovsku i Dnjepropetrovsku oblast.

On je upozorio da postoji rizik od daljih, intenzivnijih napada u narednim satima i danima, pozivajući stanovništvo da se pridržava bezbednosnih mera i skloništa tokom uzbuna.