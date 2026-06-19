Nakon saopštenja Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, u kojem se navodi da su nađeni dokazi da je laž o zvučnom topu planirana mesecima pre blokaderskog skupa 15. marta postalo je sve jasno.

Lažima koje su plasirali, naneli su nenadoknadivu štetu srpskom društvu. Izazvali su duboke podele, uveli razdor u porodice, naterali da udari brat na brata, a komšija na komšiju.

Dok se predsednik Vučić bori za stabilnost, oni svesno razdiru našu ekonomiju i ostavljaju duboke posledice po dalji rast i napredak zemlje. ​Zašto to rade? Zato što plana i programa NEMA.

Jedini način da se domognu vlasti, preporuče i dodvore svojim stranim nalogodavcima jeste brutalno oduzimanje ljudskosti Aleksandru Vučiću. ​Nakon laži o zvučnom topu, blokaderski mediji mesecima su pisali "pucao je u svoj narod".

Mesecima su pokušavali ubede javnost da Vučić nije čovek, već da su on, njegova porodica i najbliže okruženje oličenje zla. Kada nekome potpuno oduzmete ljudskost, onda je sve dozvoljeno – i linč, i progon, i fizičko uništenje.

Sve ove laži imale su samo jedan cilj: predstaviti predsednika Vučića kao ubicu i zlo, kako bi se potpuno obezvredili i gurnuli u zapećak njegovi nesporni rezultati.

Koga je, posle ovakvog linča, briga za stotine kilometara auto-puteva, hiljade novih radnih mesta, ekonomske i socijalne mere, ili za istorijska sredstva odvojena za lečenje bolesne dece? Sve što je izgrađeno i urađeno pokušava se zatrpati tonama političkog blata.

Hoće li neko reći "Izvini"?

Šta ćemo raditi kada sutra ti isti ljudi, vođeni čistom mržnjom, dođu po nas? ​Hoće li iko imati trunku obraza i morala da se izvini Vučićevoj porodici i većinskom narodu koji su pretvorili u svoje taoce?

Hoće li iko reći „izvini“ Vučićevoj majci, ili čekaju da je ove monstruozne laži dotuku?

Hoće li iko uputiti izvinjenje njegovoj deci, koja su jedina deca političara u istoriji ove zemlje koja prolaze kroz ovakav nezapamćeni medijski i politički progon? ​

Oni pokazuju svoju nemoć kroz mržnju i destrukciju.