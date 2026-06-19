Nakon saopštenja Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, u kojem se navodi da su nađeni dokazi da je laž o zvučnom topu planirana mesecima pre blokaderskog skupa 15. marta postalo je sve jasno.
Lažima koje su plasirali, naneli su nenadoknadivu štetu srpskom društvu. Izazvali su duboke podele, uveli razdor u porodice, naterali da udari brat na brata, a komšija na komšiju.
Dok se predsednik Vučić bori za stabilnost, oni svesno razdiru našu ekonomiju i ostavljaju duboke posledice po dalji rast i napredak zemlje. Zašto to rade? Zato što plana i programa NEMA.
Jedini način da se domognu vlasti, preporuče i dodvore svojim stranim nalogodavcima jeste brutalno oduzimanje ljudskosti Aleksandru Vučiću. Nakon laži o zvučnom topu, blokaderski mediji mesecima su pisali "pucao je u svoj narod".
Mesecima su pokušavali ubede javnost da Vučić nije čovek, već da su on, njegova porodica i najbliže okruženje oličenje zla. Kada nekome potpuno oduzmete ljudskost, onda je sve dozvoljeno – i linč, i progon, i fizičko uništenje.
Sve ove laži imale su samo jedan cilj: predstaviti predsednika Vučića kao ubicu i zlo, kako bi se potpuno obezvredili i gurnuli u zapećak njegovi nesporni rezultati.
Koga je, posle ovakvog linča, briga za stotine kilometara auto-puteva, hiljade novih radnih mesta, ekonomske i socijalne mere, ili za istorijska sredstva odvojena za lečenje bolesne dece? Sve što je izgrađeno i urađeno pokušava se zatrpati tonama političkog blata.
Hoće li neko reći "Izvini"?
Šta ćemo raditi kada sutra ti isti ljudi, vođeni čistom mržnjom, dođu po nas? Hoće li iko imati trunku obraza i morala da se izvini Vučićevoj porodici i većinskom narodu koji su pretvorili u svoje taoce?
Hoće li iko reći „izvini“ Vučićevoj majci, ili čekaju da je ove monstruozne laži dotuku?
Hoće li iko uputiti izvinjenje njegovoj deci, koja su jedina deca političara u istoriji ove zemlje koja prolaze kroz ovakav nezapamćeni medijski i politički progon?
Oni pokazuju svoju nemoć kroz mržnju i destrukciju.
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