Mnogi se u tom periodu suočavaju sa najezdom sitnih insekata koji se brzo šire po kuhinji i drugim prostorijama, ostavljajući utisak da ih je gotovo nemoguće zaustaviti. Ipak, rešenje često može da bude jednostavnije nego što se čini i nalazi se u namirnicama koje već imate u kuhinji.

Stručnjaci ističu da prirodni preparati mogu biti podjednako efikasni kao i industrijski proizvodi, naročito kada se koriste pravilno i dosledno. Kako navode hortikulturisti, sa porastom temperatura raste i aktivnost insekata, pa oni sve češće traže put do hrane i skloništa u našim domovima.

Jedan od najčešće preporučenih prirodnih trikova jeste upotreba mešavine belog sirćeta i limuna. Ova kombinacija, razblažena sa malo vode, može se sipati u bočicu sa raspršivačem i koristiti direktno na mestima gde se insekti najčešće pojavljuju. Jak miris sirćeta u kombinaciji sa citrusnim notama remeti njihov osećaj za orijentaciju i tera ih da se povuku.

Pored prskanja, još jedan efikasan način zaštite jeste korišćenje kore limuna. Njome se mogu prebrisati prozorske daske, okviri vrata i sve pukotine kroz koje insekti ulaze u dom. Intenzivan miris citrusa deluje kao prirodni repelent, jer mnoge vrste insekata ne podnose jake eterične arome.

Kako bi efekat bio što bolji, preporučuje se da se kora limuna blago pritisne ili zareže kako bi se oslobodila veća količina eteričnih ulja. Na taj način miris duže ostaje aktivan i efikasno odvraća insekte. Pošto se prirodna aroma vremenom smanjuje, postupak je potrebno ponavljati svakih nekoliko dana.

Ovakva jednostavna rešenja pokazuju da borba protiv insekata ne mora uvek da podrazumeva agresivne hemikalije, već da se uz malo truda i prirodnih sastojaka dom može održavati čistim i prijatnim tokom celog leta.