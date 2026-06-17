Predsednik Ruske Federacije Vladimir Putin naložio je ministru zdravlja Mihailu Murašku da preduzme sve neophodne hitne mere kako bi se pružila pomoć povređenima u napadu koji je izveden u Brjanskoj oblasti, saopštio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

- Vladimir Putin je pozvao ministra zdravlja Muraška i naložio mu da preduzme sve neophodne hitne mere radi pružanja pomoći povređenima i ranjenima u terorističkom napadu koji je kijevski režim izveo u Brjanskoj oblasti, napavši dronom dečji autobus u kojem se vozio fudbalski tim - rekao je Peskov.

Kako je naveo, Kremlj ovaj napad smatra činom terorizma.

Podsetimo, vršilac dužnosti guvernera Brjanske oblasti Jegor Kovaljčuk saopštio je da je u napadu poginula žena koja je pratila tim, dok je šest osoba povređeno, među njima i četvoro dece.

Prema njegovim rečima, autobus je pogođen bespilotnom letelicom dok je prevozio mlade fudbalere.

Tim je putovao na odmor u Gelendžik kada je došlo do napada.

Ruske vlasti navode da su odmah pokrenute sve neophodne mere za pružanje medicinske pomoći povređenima, dok se istraga o okolnostima napada nastavlja.