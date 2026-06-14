Astrolozi tvrde da se promene možda neće dogoditi preko noći, ali da naredni meseci i godine donose mnogo lepih prilika za ove znakove.

Trenutak je da se manifestuje život kakav žele, tvrde astrolozi.

Blizanci

Ovaj moćni mladi Mesec posebno utiče na vas, Blizanci. Nalazi se u vašem znaku i pokreće teme identiteta, partnerstava i odnosa sa ljudima sa kojima radite.

Formira se saradnja koja vam može doneti sreću i uspeh. Međutim, mladi Mesec nije jedini važan astrološki događaj. U isto vreme je Venera, planeta partnerstava, nasuprot retrogradnog Plutona.

Ovaj transformativni aspekt može vratiti u vaš život osobu iz prošlosti. Ta osoba želi novu priliku za saradnju, pa očekujte razgovore, pregovore i redefinisanje odnosa. Iako stvari ranije možda nisu funkcionisale kako treba, okolnosti su sada drugačije. Pred vama je prilika da izgradite partnerstvo koje će ovog puta odgovarati obema stranama.

Strelac

Ako često razmišljate o bivšoj ljubavi, od 14. juna možete da doživite neočekivani susret.

Bivši partner bi bukvalno mogao da se vrati i zatraži novu šansu. Ovoga puta, međutim, na red dolaze razgovori koje ste ranije izbegavali. Da biste iskoristili drugu priliku, oboje ćete morati otvoreno da govorite o osećanjima i da se suočite sa teškim temama. To bi moglo da vas konačno dovede na istu talasnu dužinu.

Komunikacija je ključ zdrave veze, a upravo je njen nedostatak možda bio razlog prethodnih problema. Sada imate priliku da promenite tok svoje ljubavne priče i izgradite dublju povezanost.

Ribe

Ribe, vaš život počinje da se menja iz korena, a sve kreće od doma i porodice.

Neko iz prošlosti mogao bi iznenada da se pojavi i potpuno vas zatekne nespremne. Niste očekivali da ćete tu osobu ponovo videti tako brzo, ali njen povratak pokreće velike promene. Dolaze ogromne promene vezane za mesto stanovanja, dom i porodičnu dinamiku.

Nije isključena selidba ili zajednički život sa partnerom.

Sve što se sada bude dešavalo može izgledati neočekivano i pomalo haotično. Ipak, ako uspete da se prilagodite promenama, očekuje vas lični procvat kakav dugo niste doživeli. Vaš porodični život ulazi u mnogo bolju fazu.

Devica

Za Device ovaj mladi Mesec dolazi u savršenom trenutku. Pred njima je značajno unapređenje života.

Počinje period novih prilika i početaka koji će postepeno promeniti vaš život nabolje. Ono što se dešava sada samo je uvod u procese koji će trajati sve do 2033. godine. Očekuje vas velika transformacija i nakon tog perioda vaš život mogao bi da izgleda potpuno drugačije.

Iako sve to može delovati pomalo zastrašujuće, promene su pozitivne.

Pre nego što stvari krenu uzlaznom putanjom, moguće je da ćete proći kroz borbu za moć sa važnom osobom u svom životu – partnerom, poslovnim saradnikom ili poslodavcem. Iako taj period neće biti prijatan, na kraju će vam doneti slobodu. Ili ćete pronaći zajednički jezik, ili ćete odlučiti da krenete svojim putem. U oba slučaja, uspeh vam je praktično zagarantovan, piše Your tango.