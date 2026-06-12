Sve više pažnje usmerava se na pitanje privatnosti i podataka koje pametni uređaji prikupljaju tokom korišćenja.

Prema upozorenjima britanskog Information Commissioner's Office (ICO), pametni uređaji kao što su internet-povezane friteze, tostere i drugi kuhinjski aparati, mogu prikupljati lične informacije korisnika, uključujući navike, lokaciju i obrasce korišćenja. U nekim slučajevima, ovi uređaji traže pristup preciznoj lokaciji, dok aplikacije povezane sa njima mogu prikupljati dodatne podatke o korisniku.

Stručnjaci upozoravaju da ovi uređaji često „znaju više nego što je potrebno“ za svoje osnovne funkcije. Iako je cilj proizvođača da poboljšaju korisničko iskustvo, postoji zabrinutost da se prikupljeni podaci koriste i za kreiranje detaljnih profila potrošača.

Posebnu pažnju izazivaju pametni televizori, koji prema istraživanjima prikupljaju još veći obim podataka. Oni beleže šta korisnici gledaju, u koje vreme i koliko dugo, stvarajući detaljne obrasce ponašanja koji se zatim mogu koristiti za ciljano oglašavanje.

U Britaniji pametni televizori su prisutni u velikom broju domaćinstava, dok istraživanja pokazuju da značajan procenat građana nije u potpunosti svestan količine podataka koje njihovi uređaji prikupljaju. Organizacija Which? navodi da su prethodne analize pokazale kako određeni uređaji prikupljaju podatke koji nisu nužni za njihovo funkcionisanje, uključujući čak i lične informacije poput lokacije ili osnovnih podataka o korisniku.

Iz ICO-a poručuju da je dozvoljeno prikupljanje podataka samo u legitimne svrhe, poput unapređenja korisničkog iskustva, ali uz obaveznu transparentnost i jasnu saglasnost korisnika. Naglašava se da pametni uređaji treba da prikupljaju isključivo minimalnu količinu podataka potrebnu za rad.

Istraživanja sprovedena na hiljadama ispitanika pokazuju da mnogi korisnici imaju ograničeno poverenje u način na koji se njihovi podaci obrađuju. Veliki broj ljudi bio bi iznenađen kada bi saznao koliko informacija njihovi kućni uređaji zapravo mogu prikupiti.

Stručnjaci ističu da, iako pametna tehnologija donosi brojne pogodnosti i olakšava svakodnevni život, ona istovremeno otvara važna pitanja privatnosti i bezbednosti podataka. Sve je jasnije da korisnici žele balans između praktičnosti i zaštite ličnih informacija.

Na kraju, regulatorne institucije najavljuju pojačan nadzor nad proizvođačima pametnih uređaja, uz cilj da se obezbedi veća transparentnost i bolja kontrola korisnika nad sopstvenim podacima.