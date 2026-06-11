Govoreći na vazduhoplovnom sajmu ILA u Berlinu, Frojding je poručio da vreme za odlaganje više ne postoji.

- Moramo biti pripremljeni. Moramo biti spremni za borbu - rekao je nemački general.

Prema njegovim rečima, među članicama Alijanse postoji širok konsenzus da bi Rusija do kraja decenije mogla da stekne sposobnosti za napad na teritoriju NATO-a.

- 2029. nije nemački vremenski okvir. To je obaveštajna procena usaglašena u NATO-u. Svih 32 partnera saglasna su da bi Rusija mogla da ima sposobnost da izvrši invaziju na neku od zemalja članica Alijanse do 2029. godine - izjavio je Frojding.

Upozorenje da Moskva može da krene i ranije

Ipak, nemački general smatra da se takav scenario ne može isključiti ni pre isteka tog roka.

Njegove izjave dolaze u trenutku kada rat u Ukrajini ulazi u petu godinu, dok evropski odbrambeni zvaničnici upozoravaju da bi Rusija u narednim godinama mogla da obnovi dovoljno vojnih kapaciteta kako bi predstavljala ozbiljnu konvencionalnu pretnju NATO-u, uprkos velikim gubicima koje je pretrpela tokom rata.

Za vojne planere u Evropi, 2029. godina postala je ključna tačka do koje bi trebalo da budu zatvorene kritične praznine u vojnoj spremnosti, proizvodnji naoružanja i odbrambenim kapacitetima.

Prema oceni Frojdinga, postoji zabrinutost da bi Moskva mogla da testira spremnost Alijanse dok evropske države još pokušavaju da obnove svoje vojske.

Berlin ubrzava naoružavanje

Nemački general istakao je da je Berlin već preduzeo brojne korake kako bi ubrzao nabavku naoružanja i povećao proizvodne kapacitete domaće vojne industrije.

- Brzina je sada od suštinskog značaja - rekao je Frojding.

On je naglasio da Nemačka ne može da se oslanja isključivo na dugoročne programe razvoja novih sistema naoružanja, jer su za njih potrebne godine.

Zbog toga, kako je objasnio, Bundesver mora da pronađe i privremena rešenja koja će popuniti jaz između postojećih sposobnosti i onoga što će biti potrebno u budućnosti.

- Kao nemačka vojska, svakog dana moramo da unapređujemo svoje sposobnosti za borbu već večeras - poručio je Frojding, aludirajući na transformaciju Bundesvera u snage visoke borbene gotovosti koje bi trebalo da odvrate potencijalnu rusku agresiju.

Njegove izjave dodatno su pojačale raspravu u Evropi o budućnosti bezbednosti kontinenta i spremnosti NATO-a za eventualne nove izazove.