Najmanje osam osoba poginulo je, dok je 11 povređeno u napadu ukrajinskog drona na putnički autobus koji je saobraćao na liniji Podoljsk – Simferopolj, saopštile su vlasti samoproglašene Donjecke Narodne Republike.
Napad se dogodio rano ujutru u mestu Enakijevo, a dramatičan trenutak udara zabeležen je kamerom i ubrzo se pojavio na društvenim mrežama.
Prema informacijama koje je saopštio šef regiona Denis Pušilin, u autobusu su se nalazile 53 osobe, a vozilo je u Enakijevu stalo kako bi primilo još šest putnika.
Ruski zvaničnici tvrde da su među putnicima bili i državljani Poljske koji su navodno putovali prema Mariupolju.
Član komiteta Državne dume za odbranu Andrej Kolesnik poručio je da Rusija ovakav napad neće zaboraviti niti oprostiti.
– Ovo ne praštamo – rekao je Kolesnik i dodao da će svi prikupljeni dokazi biti predati istražnim organima kako bi odgovorni bili kažnjeni.
Glavna lekarka gradske bolnice u Gorlovki Nelja Jakunenko izjavila je da su među putnicima bili stanovnici različitih ruskih regiona, ali i strani državljani.
Pomoćnik ministra zdravlja Rusije Aleksej Kuznjecov saopštio je da je deset povređenih osoba hospitalizovano, uključujući i jedno dete.
– Pacijenti su zadobili barotraume i nalaze se u stanju srednje težine – naveo je Kuznjecov.
Istražni komitet Rusije pokrenuo je krivični postupak zbog sumnje na teroristički akt.
Zvanična predstavnica tog tela Svetlana Petrenko izjavila je da su u napadu oštećene i okolne stambene zgrade, dok su na mestu eksplozije pronađeni delovi bespilotne letelice sa natpisima na stranom jeziku.
– Fragmenti drona poslati su na veštačenje – rekla je Petrenko.
Oglasila se i portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova, koja je napad nazvala brutalnim terorističkim aktom.
– Pozivamo međunarodnu zajednicu i odgovorne vlade da javno osude politiku Kijeva – poručila je Zaharova.
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