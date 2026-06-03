Najmanje osam osoba poginulo je, dok je 11 povređeno u napadu ukrajinskog drona na putnički autobus koji je saobraćao na liniji Podoljsk – Simferopolj, saopštile su vlasti samoproglašene Donjecke Narodne Republike.

Napad se dogodio rano ujutru u mestu Enakijevo, a dramatičan trenutak udara zabeležen je kamerom i ubrzo se pojavio na društvenim mrežama.

Prema informacijama koje je saopštio šef regiona Denis Pušilin, u autobusu su se nalazile 53 osobe, a vozilo je u Enakijevu stalo kako bi primilo još šest putnika.

Ruski zvaničnici tvrde da su među putnicima bili i državljani Poljske koji su navodno putovali prema Mariupolju.

Član komiteta Državne dume za odbranu Andrej Kolesnik poručio je da Rusija ovakav napad neće zaboraviti niti oprostiti.

– Ovo ne praštamo – rekao je Kolesnik i dodao da će svi prikupljeni dokazi biti predati istražnim organima kako bi odgovorni bili kažnjeni.

Glavna lekarka gradske bolnice u Gorlovki Nelja Jakunenko izjavila je da su među putnicima bili stanovnici različitih ruskih regiona, ali i strani državljani.

Pomoćnik ministra zdravlja Rusije Aleksej Kuznjecov saopštio je da je deset povređenih osoba hospitalizovano, uključujući i jedno dete.

– Pacijenti su zadobili barotraume i nalaze se u stanju srednje težine – naveo je Kuznjecov.

Istražni komitet Rusije pokrenuo je krivični postupak zbog sumnje na teroristički akt.

Zvanična predstavnica tog tela Svetlana Petrenko izjavila je da su u napadu oštećene i okolne stambene zgrade, dok su na mestu eksplozije pronađeni delovi bespilotne letelice sa natpisima na stranom jeziku.

– Fragmenti drona poslati su na veštačenje – rekla je Petrenko.

Oglasila se i portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova, koja je napad nazvala brutalnim terorističkim aktom.

– Pozivamo međunarodnu zajednicu i odgovorne vlade da javno osude politiku Kijeva – poručila je Zaharova.