Prema njegovim rečima, Teheran smatra da je upravo oslobađanje tih sredstava ključni uslov za nastavak pregovora i postizanje dogovora sa Vašingtonom.

"Pregovori su u ćorsokaku i Tramp mora da prekine taj ćorsokak. Lopta je na Trampovoj strani terena", rekao je Mohsen Rezai, vojni savetnik vrhovnog vođe ajatolaha Mojtabe Hamneija, u ekskluzivnom intervjuu za CNN u Teheranu.

Kako navodi CNN, Iran traži da mu odmah nakon potpisivanja privremenog sporazuma bude odblokirano 12 milijardi dolara, dok bi preostalih 12 milijardi bilo oslobođeno u narednoj fazi sprovođenja sporazuma.

Rezai je upozorio i na posledice eventualne nove vojne intervencije Sjedinjenih Država protiv Irana.

Kako je naveo u izjavi za američki medij, SAD bi u tom slučaju "ušle u mračni koridor".

On je istakao da bi Teheran mogao da proširi sukob izvan Persijskog zaliva, uključujući područja Ormuskog moreuza, Indijskog okeana, Bab el-Mandeba, Crvenog mora i Sredozemnog mora.

"Daćemo drugu dimenziju ratu napadajući druge američke baze koje do sada nismo gađali", rekao je on, dodajući da je "mogućnost rata mala".

Govoreći o scenariju potpunog kraha pregovora, Rezai je poručio da je Iran spreman i za mogućnost američke kopnene invazije.

"Tada će svet shvatiti prave iranske sposobnosti, jer je naša kopnena moć višestruko veća od naših raketnih kapaciteta", poručio je on.