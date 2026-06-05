Raketna uzbuna proglašena je u petak na Krimu, a upozorenje je trajalo oko sat i po vremena pre nego što je zvanično ukinuto, prenose ruski mediji pozivajući se na podatke aplikacije Ministarstva za vanredne situacije Rusije.

Uzbuna je aktivirana tokom popodnevnih časova, što je izazvalo veliku pažnju stanovnika poluostrva, ali i brojne spekulacije na društvenim mrežama o mogućim vojnim aktivnostima u regionu.

Nakon više od 90 minuta, nadležne službe saopštile su da je opasnost prošla.

– Raketna uzbuna u Republici Krim je ukinuta – navelo je rusko Ministarstvo za vanredne situacije.

Stanovnicima stizala upozorenja

Tokom trajanja uzbune, stanovnici Krima dobijali su hitna upozorenja putem mobilnih telefona i specijalizovanih aplikacija za vanredne situacije.

Iako zvanični detalji o eventualnoj pretnji nisu objavljeni, informacije o aktiviranju sistema upozorenja brzo su se proširile društvenim mrežama i Telegram kanalima.

Pojedini ruski izvori navode da su nadležne službe pratile potencijalnu opasnost iz vazduha, dok zvanične potvrde o konkretnim incidentima za sada nema.

Krim i dalje jedna od ključnih tačaka sukoba

Krim se od početka rata nalazi među najosetljivijim područjima u regionu, a tokom prethodnih godina više puta bio je meta napada dronovima, raketama i drugim vojnim sredstvima.

Zbog toga svaka raketna uzbuna na poluostrvu izaziva veliku pažnju javnosti i dodatno podiže tenzije.

Za sada nije poznato šta je tačno izazvalo najnovije upozorenje, niti da li je postojala neposredna opasnost po stanovništvo.

Čekaju se dodatne informacije

Nadležne službe nisu objavile više detalja o okolnostima koje su dovele do aktiviranja raketne uzbune.

Istovremeno, na društvenim mrežama pojavile su se različite spekulacije o mogućim razlozima upozorenja, ali nijedna od njih nije zvanično potvrđena.

Očekuje se da će ruske vlasti tokom narednih sati saopštiti više informacija ukoliko bude novih saznanja o incidentu.