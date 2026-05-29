Kina se sve ozbiljnije priprema da dugoročno smanji zavisnost od ruske nafte, a takav razvoj događaja mogao bi da izazove ozbiljne posledice po rusku ekonomiju i energetski sektor.

Na to upozorava ruski sinolog Nikolaj Vavilov, koji smatra da Peking više ne posmatra Moskvu kao ključni oslonac za svoju budućnost, već ubrzano gradi sopstvenu energetsku samostalnost.

Govoreći u podkastu „Čistota ponimanja“, Vavilov je ocenio da je era u kojoj je Kina zavisila od Rusije praktično završena.

– Naše tehnologije im više nisu potrebne kao u vreme Sovjetskog Saveza. Uskoro im neće biti potrebna ni naša nafta. To je objektivna analiza. Oni idu ka autarkiji. Razumeju da ih uvozna nafta tera da igraju po tuđim pravilima – rekao je Vavilov.

Prema njegovim rečima, Kina više ne želi da zavisi ni od Rusije, ni od Bliskog istoka, niti od pomorskih ruta koje bi u slučaju velikog sukoba ili sankcija mogle biti presečene.

Zbog toga Peking ogromna sredstva ulaže u vetroelektrane, solarnu energiju, baterije, električne automobile i tehnologije koje bi omogućile drastično smanjenje potrebe za uvozom nafte.

Vavilov upozorava da bi takav razvoj događaja mogao ozbiljno da pogodi Rusiju, koja se poslednjih godina sve više oslanjala upravo na kinesko tržište nakon zahlađenja odnosa sa Evropom.

– Peking kupuje rusku naftu dok mu je korisna. Ali to ne znači da planira da od nje zavisi zauvek – ocenio je on.

Ruski analitičar ukazao je i na drugu stranu odnosa između dve države.

Dok Kina smanjuje zavisnost od ruskih energenata, njen uticaj u ruskoj ekonomiji postaje sve snažniji.

Kineski automobili, telefoni, tehnologija, mašine i industrijska roba već su preplavili rusko tržište, a Kina je po obimu uvoza već prestigla Evropsku uniju.

Posebno se to vidi u automobilskoj industriji.

Nakon odlaska zapadnih proizvođača iz Rusije, kineske kompanije zauzele su prostor koji su nekada držali evropski, japanski i korejski brendovi.

– Studenti idu u Kinu da kupuju kineske automobile. Kineski automobil je bolji od bilo kakve propagande. Govore ti da je Kina zaostala, a čovek sedne u kineski automobil i vidi da je Kina to već uradila – rekao je Vavilov.

On smatra da Kina svoj uticaj ne širi propagandom, već konkretnim proizvodima i ekonomskom snagom.

– Ne moraju da kupuju televizije i medije. Dovoljno je da ljudi koriste kineske telefone, voze kineske automobile i rade sa kineskim mašinama. To je mnogo jača poruka od bilo kakve propagande – naveo je on.

Prema njegovim rečima, upravo se u tome vidi ogromna razlika između političkog uticaja i ekonomskog prodora.

Kina, kako ocenjuje, ne pokušava da osvaja javnost velikim sloganima, već kvalitetom robe, tehnologijom i prisustvom na tržištu koje postaje sve dominantnije.

Zbog toga mnogi analitičari smatraju da bi naredne godine mogle doneti veliki preokret u odnosima Moskve i Pekinga, posebno ukoliko Kina uspe da značajno smanji energetsku zavisnost od spoljnog sveta.

U tom slučaju Rusija bi mogla da ostane bez jednog od najvažnijih energetskih oslonaca na koji je računala posle sukoba sa Zapadom.