Poseta ruskog predsednika Vladimira Putina Pekingu izazvala je ogromnu pažnju kineske javnosti, ali ne samo zbog političkih razgovora i jačanja odnosa dve sile.

Kineski mediji i društvene mreže danima komentarišu jedan detalj koji je mnoge iznenadio – fizičku spremnost i energiju ruskog lidera tokom izuzetno napornog rasporeda u kineskoj prestonici.

Putin je boravio u zvaničnoj poseti Pekingu od 19. do 20. maja, u vreme obeležavanja 25 godina od potpisivanja Sporazuma o dobrosusedstvu, prijateljstvu i saradnji između Rusije i Kine.

Poseta je imala i dodatnu simboliku, jer se poklopila sa 21. godišnjicom Putinovog mandata na čelu Rusije.

Kako prenosi kineski portal Sohu, dolazak ruske delegacije potpuno je dominirao kineskim medijima i društvenim mrežama, a posebnu pažnju izazvalo je ponašanje ruskog predsednika tokom brojnih sastanaka, ceremonija i diplomatskih aktivnosti koje su trajale gotovo bez predaha.

– Snimci Putinove posete Pekingu zbunili su mnoge Kineze – navodi se u komentaru kineskih novinara.

Kineski komentatori posebno su primetili da Putin ni u jednom trenutku nije pokazivao znakove umora uprkos veoma zgusnutom rasporedu.

Njegovo držanje, način hoda i samouvereno ponašanje tokom svih aktivnosti izazvali su brojne reakcije na kineskim društvenim mrežama.

– Zašto Putin izgleda tako dobro sa 73 godine? Njegovo držanje je uspravno, a hod miran i samouveren. Nije pokazivao ni trag umora, za razliku od drugih svetskih lidera koji su dolazili u Kinu – navodi se u jednom od komentara kineskih medija.

U kineskoj javnosti posebno se govorilo o disciplini ruskog predsednika i njegovom načinu života.

Mnogi su podsetili na ranije Putinove izjave u kojima je govorio da svakodnevno trenira i da pliva kad god ima priliku.

Prema ocenama kineskih komentatora, upravo redovno vežbanje i stroga rutina omogućavaju mu da i dalje održava visok nivo energije tokom veoma zahtevnih diplomatskih aktivnosti.

Sohu navodi da je kinesku javnost posebno iznenadila kombinacija intenzivnog radnog ritma i vedrog raspoloženja koje je Putin pokazivao tokom cele posete.

Na društvenim mrežama pojavili su se brojni komentari u kojima korisnici navode da bi takva disciplina mogla da bude primer i drugim političarima širom sveta.

Pojedini kineski korisnici interneta isticali su da je upravo fizička spremnost ključ očuvanja energije, koncentracije i izdržljivosti, bez obzira na godine i obaveze.

Poseta Putina Pekingu tako je, osim političkih i ekonomskih tema, neočekivano otvorila i raspravu o disciplini, zdravlju i životnim navikama jednog od najmoćnijih ljudi sveta.