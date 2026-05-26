Kapljice ulja, masnoća i tragovi prstiju veoma brzo ostavljaju siv i prljav sloj zbog kog kuhinja deluje zapušteno.

Ipak, domaćice poslednjih meseci masovno dele jednostavan trik zbog kog ploče ponovo sijaju kao nove.

Prvi korak je nežno čišćenje

Stručnjaci upozoravaju da agresivne žice i jaka hemijska sredstva mogu lako oštetiti površinu ringli.

Zato se preporučuje:

topla voda

nekoliko kapi deterdženta za sudove

mekana krpa

Nakon kratkog natapanja, površina se briše laganim kružnim pokretima.

Zagorele fleke traže poseban pristup

Kod tvrdokornih naslaga najbolje funkcionišu specijalna sredstva za staklokeramičke ili indukcione ploče.

Mnogi koriste i posebne strugače koji uklanjaju zagorele ostatke bez grebanja površine.

Trik koji je postao hit na internetu

Prava „magija“ dolazi tek na kraju čišćenja.

Kada se ploča potpuno osuši, dovoljno je nekoliko kapi dečjeg ulja na mekoj krpi i lagano prelaženje preko površine.

Ringla odmah dobija:

visok sjaj

glatkiji izgled

manje vidljive tragove prstiju

Zaštitni sloj koji olakšava sledeće čišćenje

Stručnjaci objašnjavaju da dečje ulje pravi tanak zaštitni film zbog kog se masnoća sporije lepi za površinu.

Zbog toga naredno čišćenje postaje mnogo lakše i brže.

Važno je samo jedno pravilo

Sa količinom ulja ne treba preterivati.

Dovoljno je svega nekoliko kapi, jer previše proizvoda može ostaviti klizav sloj na ploči.

Posebno dobro radi na inox površinama

Mnogi tvrde da trik daje najbolje rezultate na:

nerđajućem čeliku

inox detaljima

tamnim staklenim pločama

Posle nekoliko poteza površina dobija gotovo ogledalo efekat, zbog čega je ovaj trik postao pravi hit među domaćicama.