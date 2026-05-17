Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ocenio je da Kijev mora da reaguje zbog odluke Vladimira Putina da stanovnicima Pridnjestrovlja pojednostavi dobijanje ruskog državljanstva.

To je odmah izazvalo reakciju u u Kijevu, gde se ovaj potez ne posmatra kao administrativna mera, već kao signal koji može da promeni bezbednosnu računicu na jugozapadu Ukrajine.

"To je specifičan korak. Moramo na to da reagujemo. Tim pre što je ruski vojni kontingent izazov za nas", napisao je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski na Telegramu.

Putin je u petak potpisao ukaz kojim se uvode posebna pravila za prijem stanovnika Pridnjestrovlja u državljanstvo Rusije. To znači da će oni moći da podnesu zahtev po pojednostavljenoj proceduri, bez komplikovanih uslova koji važe u redovnom postupku.

Pridnjestrovlje ponovo u fokusu

Pridnjestrovlje je godinama jedna od najosetljivijih tačaka na prostoru između Moldavije i Ukrajine. Region se nalazi uz ukrajinsku granicu, ima sopstvene institucije koje Kišinjev ne priznaje i snažno je vezan za Moskvu.

Zbog toga u Kijevu svaki potez Rusije prema Pridnjestrovlju izaziva posebnu pažnju. Ukrajina ne gleda na taj prostor samo kao na zamrznuti postsovjetski konflikt, već kao na mogući bezbednosni problem u sopstvenom zaleđu.

Zelenski upravo zato pominje ruski vojni kontingent. Za Kijev je opasnost u tome što se rusko prisustvo u Pridnjestrovlju nalazi blizu juga Ukrajine, uključujući pravce prema Odeskoj oblasti.

Sama odluka o državljanstvu ne znači automatski vojnu eskalaciju, ali u političkom smislu širi ruski uticaj u regionu. Što je više stanovnika Pridnjestrovlja sa ruskim pasošem, to Moskva ima jači argument da taj prostor tretira kao zonu posebnog interesa.

Ruski pasoši kao politička poruka

Prema dostupnim podacima, u Pridnjestrovlju živi oko 455.700 ljudi. Od toga, približno 220.000 već ima rusko državljanstvo. Konzularne usluge za njih obavljaju se u Tiraspolju.

Putinov ukaz sada dodatno pojednostavljuje taj proces za one koji još nemaju ruski pasoš. Time se praktično učvršćuje veza između Moskve i stanovništva regiona, bez formalne promene statusa Pridnjestrovlja.

Za Rusiju, ovo je poruka da ne odustaje od uticaja u prostoru koji se nalazi između Moldavije i Ukrajine. Za Kijev, to je upozorenje da se pritisak ne mora voditi samo preko fronta u Donbasu, Harkovu ili Zaporožju, već i preko političkih poteza u blizini ukrajinske granice.

Zelenski je zato reagovao brzo. U Kijevu strahuju da bi masovnije izdavanje ruskih pasoša moglo da posluži kao osnova za buduće političke ili bezbednosne poteze Moskve, naročito ako se situacija u regionu dodatno zaoštri.

Pridnjestrovlje je i ranije bilo mesto na kojem se ukrštaju interesi Rusije, Moldavije, Ukrajine i Zapada. Sada se ta tema ponovo vraća u centar pažnje, jer rat u Ukrajini svaku promenu u okruženju pretvara u potencijalni rizik.

Putinov ukaz zato nije samo pitanje papira i pasoša. On Kijevu šalje jasnu poruku da Moskva i dalje ima poluge pritiska van glavnog ukrajinskog fronta — i da ih može aktivirati upravo tamo gde Ukrajina najmanje želi novo otvaranje krize.