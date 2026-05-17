Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da su odgovori Ukrajine na ruske napade i nastavak rata potpuno opravdani, navodeći da su ukrajinske akcije ovog puta pogodile i područje Moskovske oblasti.

On je poručio da ukrajinska odbrambena industrija nastavlja intenzivan rad, dok su bezbednosne i vojne strukture, prema njegovim rečima, pokazale veliku preciznost tokom izvođenja operacija duboko na teritoriji Rusije.

"Naši odgovori na produžavanje rata od strane Rusije i njene napade na naše gradove i zajednice potpuno su opravdani. Ovog puta, ukrajinske 'dugometne sankcije' dosegle su Moskovsku oblast, i jasno poručujemo Rusima: njihova država mora da okonča ovaj rat. Ukrajinski proizvođači dronova i raketa nastavljaju svoj rad. Zahvalan sam Službi bezbednosti Ukrajine i svim odbrambenim snagama Ukrajine na njihovoj preciznosti. Udaljenost od državne granice Ukrajine je više od 500 km. Koncentracija ruske protivvazdušne odbrane u Moskovskoj oblasti je najveća. Ali mi to prevazilazimo. Slava Ukrajini", istakao je Zelenski.



