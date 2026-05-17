Ukrajinska vojska pretrpela je velike gubitke u Sumskoj oblasti, saopštile su ruske snage bezbednosti za RIA Novosti.

"Analiza je pokazala je da zbog kolosalnih gubitaka komanda ukrajinskih oružanih snaga primorana da preraspodeli pojedine elitne jedinice na ovaj deo fronta", rekao je izvor ruske agencije.

Reč je o 95. vazdušno-desantnoj i 10. brdsko-desantnoj brigadi iz samoproglašene DNR , kao i o 130. odvojenom izviđačkom bataljonu, precizirao je on.

Grupa snaga „Sever“ deluje u Sumskoj i Harkovskoj oblasti .

Prema podacima Ministarstva odbrane, ukrajinske snage u proteklih 24 sata u ovim oblastima izgubile su preko 180 boraca, jedno oklopno borbeno vozilo i 11 vozila.

