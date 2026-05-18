U intervjuu za list Mađar Nemzet, Orban je ocenio da je prethodnih 16 godina vlasti njegove političke opcije predstavljalo period velikog razvoja zemlje, navodeći ekonomski rast, povećanje plata i jačanje državnih finansija kao ključne rezultate.

"U Mađarskoj nema migranata, naša zemlja je najbezbednija zemlja u Evropi, uspostavljen je sistem podrške porodici, počeo je ekonomski rast, drugi po veličini u EU, industrija i potrošnja se oporavljaju, državni dug je znatno ispod nivoa iz 2010. Ako nova vlada ne razmišlja o promeni pravca, već jednostavno nastavi svojim putem, mogla bi biti uspešna. Ali ponavljam: znaci su zabrinjavajući", ocenio je bivši predsednik mađarske vlade.

Orban traži reorganizaciju desnice

Govoreći o političkoj situaciji nakon izbora, Orban je rekao da je Mađarska dobila „liberalnu vladu“ i „nacionalnu opoziciju“, uz poruku da je zadatak desnice da očuva dosadašnje nacionalne rezultate.

"Mi smo tigrovi, a ne zečevi", istakao je Orban, dodajući da desnica mora da pokaže odlučnost, snagu i bolju organizaciju u periodu koji dolazi.

On smatra da je jedan od najvećih problema gubitak podrške među mlađim biračima, za koje veruje da su imali ključnu ulogu na izborima.

Mladi sve više liče na Zapadnu Evropu

Orban je ocenio da se politička kultura mlađe generacije sve više približava modelima koji postoje u Zapadnoj Evropi i upozorio da se taj trend ne može posmatrati samo kroz unutrašnju politiku Mađarske.

"Mislim da nije samo stvar razlike u ukusu, kao kada su moji roditelji bili progutani bučnim Led Cepelinom dok sam bio mlad. Kao da su se pojavile razlike u pogledu na svet, kulturnoj antropologiji. Da bi se ovo dešifrovalo, biće potrebno puno znanja i kapacitet desničarskog intelektualnog života", istakao je Orban i dodao da sada "nije potrebno negodovanje, već tačna dijagnoza", jer, kako je naveo, "loša dijagnoza može rezultirati samo lošom politikom".

Prema njegovim rečima, potrebno je obnoviti kompletnu političku strukturu desnice, od parlamentarnog delovanja do rada civilnih organizacija i komunikacije sa biračima, naročito u ruralnim sredinama i među mlađom populacijom.

Optužbe na račun Brisela i Soroševe mreže

Orban je tokom intervjua optužio više međunarodnih i političkih aktera da su koordinisano radili protiv njegove politike.

"Jer su pobednike izvukli birači, ali bilo je i onih koji su gurali: Soroševa mreža, Brisel, Ukrajinci, za koje je smena mađarske vlade koja se protivila članstvu Ukrajine u EU bila pitanje života i smrti. I multinacionalne kompanije, od kojih smo za šesnaest godina uzeli skoro 16 biliona forinti da bismo ih dali Mađarima. Ove četiri sile su koordinirale svoje akcije i podržavale Tisu", rekao je Orban, prenosi Tanjug.

Na kraju je ocenio da se Mađarska trenutno nalazi u periodu ozbiljnog političkog testiranja demokratije i pozvao svoje pristalice na jedinstvo i konsolidaciju političkog bloka.