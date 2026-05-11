Ukrajinski ministar odbrane Mihailo Fedorov izjavio je nakon sastanka sa nemačkim kolegom Borisom Pistorijusom da Ukrajina već raspolaže raketama koje imaju slične ili čak bolje karakteristike od nemačkih krstarećih raketa Taurus, ali da je Kijev i dalje zainteresovan za dodatne isporuke takvog naoružanja.

“Ako govorimo o Taurusu, naravno, mi već imamo rakete koje deluju na sličnom, ili većem dometu, ali takvog oružja nikada ne može da bude previše”, rekao je Fedorov na konferenciji za medije, prenosi Ukrinform.

On je dodao da Ukrajina ostaje otvorena za dobijanje dodatnog naoružanja ove vrste, ali je istakao da zemlja sve više razvija sopstvene kapacitete.

“Svi smo videli naše udare na Rusiju u dometu od 1.500 kilometara”, ukazao je Fedorov.

Pitanje eventualne isporuke raketa Taurus Ukrajini i dalje izaziva rasprave u Nemačkoj. Predsednik Savezne akademije za bezbednosnu politiku (BAKS), general-major Volf Jirgen Štal, ocenio je da bi Taurus rakete imale značajan vojni efekat na frontu, ali da odluka o njihovoj isporuci ostaje političko pitanje za nemačku vlast, podseća Ukrinform.

Ranije je bivši nemački predsednik Joahim Gauk kritikovao kancelara Fridriha Merca zbog nastavka blokade isporuke raketa Ukrajini, ocenjujući takvu politiku kao pogrešan signal u odnosu prema žrtvama sukoba.







To je objavio nemački ministar odbrane Boris Pistorijus na konferenciji za novinare u Kijevu nakon sastanka sa svojim ukrajinskim kolegom Mihailom Fedorovim.

Prema Pistorijusu, Berlin ulaže u stvaranje zajedničkih preduzeća između nemačkih i ukrajinskih kompanija.

- To se, naravno, posebno odnosi na zajednički razvoj i proizvodnju dronova različitog dometa — od manje od 100 km do 1.500 km - citira ga Ukrinform.



Nemački ministar odbrane Boris Pistorijus je 11. maja doputovao u Kijev u nenajavljenu posetu.

Pistorijus je izjavio da Nemačka ima koristi od saradnje sa Kijevom.





Ukrajinska vojska danas je među četiri najpouzdanije armije na svetu, izjavila je finska ministarka spoljnih poslova Elina Valtonen.

Prema njenim rečima, Ukrajina bi trebalo što pre da bude integrisana u NATO, između ostalog i zbog sopstvenih interesa. Valtonen je ocenila da su, pored ukrajinske vojske, među najpouzdanijim oružanim snagama u Evropi još armije Turske, Poljske i Finske.

Ona nije isključila mogućnost da bi američki predsednik Donald Tramp mogao da promeni stav o članstvu Ukrajine u NATO-u, istakavši da je on „pre svega pregovarač“.

Bivši načelnik štaba nemačkog Ministarstva odbrane Niko Lange govorio je o ulozi Ukrajine u odbrani NATO-a. On smatra da bi Kijev, u slučaju ruskog napada na baltičke države, mogao da postane deo zajedničkog odbrambenog štita.